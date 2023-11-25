От аэропорта до отеля за 45 тыс. тенге: таксист обманул иностранца в Астане

Поездка от аэропорта до одного из отелей в Астане обошлась туристу из Индии в 45 тыс. тенге. Таксиста, обманувшего гостя, наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

22 ноября на канал "102" поступило сообщение от администратора отеля "Дипломат", который сообщил, что водитель такси взял с гражданина Индии 45 тыс. тенге за то, что довез его из аэропорта Астаны до отеля.

Сотрудники ДП на транспорте установили личность водителя такси - он был задержан.

Мужчина признал свою вину и возместил ущерб в полном объеме.

Кроме того, в отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 190 КРКоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей) и наложен штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

А в адрес частного таксопарка было направлено представление об устранении причин и условий совершения подобных правонарушений.

Как таксисты обманывали иностранцев в Казахстане

В апреле 2023 года гражданин Германии пожаловался на таксиста, который, по его словам, довез его от алматинского аэропорта до гостиницы за 45 тысяч тенге. Таксист был привлечен к административной ответственности.

В мае полиция Алматы привлекла к уголовной ответственности таксиста, который довез иностранцев от аэропорта до гостиницы за 800 долларов.

В начале октября житель столицы договорился отвезти иностранца до нужного места, проехав 150 метров до пункта назначения. За это он взял с иностранца 500 тенге.

В октябре таксист из Алматы обманул туриста из Южной Кореи, запросив у него за поездку 40 тыс. тенге. Его привлекли к ответственности сразу по трем статьям.