Поездка за 800 долларов: казахстанских таксистов хотят лишить источника легких денег

Глава Министерства туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании кабмина рассказал о решениях, которые позволят минимизировать риски обмана иностранных туристов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Иногда приезжающих туристов обманывают с такими услугами, как такси, связь, обмен валюты. Чтобы предотвратить это, разработана система QR-кода. В ней собраны услуги электронной SIM-карты, бронирования отелей, основная информация о регистрации", - сказал Ербол Мырзабосынов.

По его данным, на сегодня данные QR-коды размещены в четырех городах страны: Астане, Актау, Туркестане и Шымкенте.

"В настоящее время аэропорты запрашивают дополнительные средства для размещения QR-кодов. Для широкого распространения опыта необходима поддержка соответствующих акиматов и Министерства транспорта. QR-код должен быть размещен во всех аэропортах, вокзалах и пограничных переходах", - резюмировал министр.

Напомним, прошлой осенью полиция Алматы задержала таксиста, завысившего оплату за проезд иностранной туристке. Ему назначили 15 суток ареста.

До этого в Астане таксист также обманул иностранца - поездка от аэропорта до одного из отелей в столице обошлась туристу из Индии в 45 тыс. тенге. Таксиста, обманувшего гостя, наказали.

А таксист из Алматы обманул туриста из Южной Кореи, запросив у него за поездку 40 тысяч тенге. Его привлекли к ответственности сразу по трем статьям.

В мае 2023 года полиция Алматы привлекла к уголовной ответственности таксиста, который довез иностранцев от аэропорта до гостиницы за 800 долларов.

Позже житель столицы договорился отвезти иностранца до нужного места, проехав 150 метров до пункта назначения. За это он взял с иностранца 500 тенге.

Также гражданин Германии пожаловался на таксиста, который, по его словам, довез его от алматинского аэропорта до гостиницы за 45 тысяч тенге. Таксист был привлечен к административной ответственности.