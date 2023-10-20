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Таксист из Алматы попросил у гражданина Южной Кореи 40 тысяч тенге за поездку

Опубликовано:

Водитель стоит возле такси
Таксист. Иллюстративное фото: pexels.com

Таксист из Алматы обманул туриста из Южной Кореи, запросив у него за поездку 40 тысяч тенге. Его привлекли к ответственности сразу по трем статьям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, частный таксист, обманувший гражданина Южной Кореи, задержан.

Он привлечен к ответственности сразу по трем статьям административного законодательства:

  • ст.190 КРКобАП (обман, обсчет потребителя);
  • ст.449 КРКобАП (приставание к гражданам в общественных местах);
  • ст.463 КРКобАП (незаконная предпринимательская деятельность).

В ведомстве сообщили, что гражданин Т. 1981 года рождения осознал свою вину и признался, что пошел на обман в погоне за легкой наживой.

"17 числа этого месяца я отвез человека в аэропорт, на обратном пути встретил гражданина Южной Кореи и договорился довезти его до Атакента.

За свою услугу я взял 40 тысяч тенге. Прошу прощения за то что запятнал имя Казахстана. Прошу прощения у гражданина другой страны. Обещаю не повторять", — говорится в заявлении правонарушителя.

В Департаменте полиции Алматы предупредили, что каждый подобный факт будет пресекаться, с принятием мер в соответствии с законодательством РК.

Напомним, в апреле 2023 года гражданин Германии пожаловался на таксиста, который, по его словам, довез его от алматинского аэропорта до гостиницы за 45 тысяч тенге. Таксист был привлечен к административной ответственности.

В мае полиция Алматы привлекла к уголовной ответственности таксиста, который довез иностранцев от аэропорта до гостиницы за 800 долларов.

В начале октября житель столицы договорился отвезти иностранца до нужного места, проехав 150 метров до пункта назначения. За это он взял с иностранца 500 тенге.

Мы также рассказывали, что таксистам и курьерам упростят легализацию деятельности в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041885-taksist-iz-almaty-poprosil-u-grazhdanina-yuzhnoy-korei-40-tysyach-tenge-za-poezdku/

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