Дождь пообещали в двух мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 5 апреля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы пообещали дождь. Температура днем поднимется до +16 градусов, а ночью опустится до +7 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +12 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 9,1 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов, ночью опустятся до +13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,3 м/с.

Отметим, накануне департамент по ЧС Алматы обратился к горожанам и гостям южной столицы из-за штормового предупреждения. Спасатели предупредили, что 5 апреля в Алматы ожидается сильный дождь, гроза, ветер восточный, при грозе порывы могут достичь 15-20 метров в секунду.

Также напомним, что в период 5-7 апреля на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди с грозами. Такое предупреждение опубликовали синоптики.