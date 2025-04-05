Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дождь пообещали в двух мегаполисах Казахстана сегодня

Опубликовано:

Прохожий с зонтом
Прохожий с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 5 апреля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы пообещали дождь. Температура днем поднимется до +16 градусов, а ночью опустится до +7 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +12 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 9,1 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов, ночью опустятся до +13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,3 м/с.

Отметим, накануне департамент по ЧС Алматы обратился к горожанам и гостям южной столицы из-за штормового предупреждения. Спасатели предупредили, что 5 апреля в Алматы ожидается сильный дождь, гроза, ветер восточный, при грозе порывы могут достичь 15-20 метров в секунду.

Также напомним, что в период 5-7 апреля на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди с грозами. Такое предупреждение опубликовали синоптики.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233334-dozhd-poobeshchali-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дождь пообещали в двух мегаполисах Казахстана сегодня