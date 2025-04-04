Повреждены кровли домов, машины и филиал ЦОНа: спасатели обратились к карагандинцам (фото, видео)

В Карагандинской области бушует порывистый ветер, который срывает кровли жилых домов и соцобъектов, повреждает автомашины. Спасатели обратились к жителям региона, передает NUR.KZ.

Как сообщает ДЧС региона, по состоянию на 17:00 в Карагандинской области произошел срыв кровли на 6 объектах. Жертв и пострадавших нет.

Так, к примеру, в городе Абай в результате порывов ветра произошел срыв кровли с пятиэтажного жилого дома на площади 70 квадратных метров.

В Караганде в 21 микрорайоне в результате порывов ветра произошел срыв кровли с пятиэтажного жилого дома на площади 500 квадратных метров. В результате повреждены 2 машины. Сейчас силами ДЧС проводится работа по креплению конструкции профлиста, которые создают угрозу.

В еще одном пятиэтажном доме Караганды также произошел срыв кровли на площади 250 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

В Бухар-Жырауском районе, в поселке Ботакара, из- за сильного ветра произошел срыв кровли с двухэтажного районного филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" на площади 195 кв.м.

В поселке Габидена Мустафина частично повреждена кровля здания офиса.

В ДЧС Карагандинской области, в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра до 30 м/с, обратились ко всем жителям региона с просьбой быть бдительными.

При сильном ветре необходимо принять следующие меры безопасности:

Не перегружайте электросеть.

Ограничьте выход из зданий (находитесь в помещениях).

Не оставляйте детей без присмотра.

В случае нахождения на улице укройтесь в подъезде или магазине.

Избегайте нахождения возле стен домов, рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий.

Не подходите к оборвавшимся электропроводам и не стоите под линиями электропередач.

Паркуйте автотранспорт вдали от деревьев.

Будьте осторожны и помните номер службы спасения - "112".

Накануне сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана на сегодня, 3 апреля. В том числе и в Карагандинской области. Ожидалось, что ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Сегодня синоптики сообщили, что непогода ожидает казахстанцев и в предстоящие выходные - на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, гололед.

Стоит отметить, что о непогоде сегодня предупредили и жителей Алматы - спасатели сообщают, что 5 апреля в Алматы ожидается сильный дождь, гроза, ветер восточный, при грозе порывы могут достичь 15-20 метров в секунду.