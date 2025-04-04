Тысячи мешков с песком и мотопомпы: в Алматы готовятся к грозе и дождю со снегом

Коммунальные службы Алматы переведены на усиленный режим работы – в южной столице готовятся к грозе и дождю, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщили в акимате, с 5 по 6 апреля в Алматы ожидаются дожди до 14 мм осадков, гроза с порывами ветра скоростью до 15-20 м/с. В горной местности ожидается дождь со снегом.

"В целях предупреждения и ликвидации возможных подтоплений вся техника коммунальных служб, службы спасения и ДЧС приведена в готовность. Заготовлено 4200 мешков с песком.

В местах возможных подтоплений с ночного периода будет организовано дежурство ассенизаторных машин и бригад с мотопомпами", - проинформировали в акимате.

Кроме этого, для своевременного предупреждения и устранения локальных подтоплений, в период выпадения осадков будут задействованы оперативные бригады, оснащенные мотопомпами и шанцевыми инструментами.

Напомним, сегодня из-за грядущей непогоды спасатели обратились к алматинцам - горожан призвали соблюдать меры личной безопасности и воздержаться от похода в горы, а автомобилистов - не оставлять машины под деревьями.

Ранее в МЧС напоминали правила безопасности при грозе:

во время грозы избегайте открытой местности;

отдалитесь от берега, так как вода отличный проводник тока;

нельзя купаться и ловить рыбу;

желательно избавиться от металлических предметов;

не используйте мобильный телефон.

"Соблюдая данные правила Вы можете обезопасить себя от несчастных случаев", - отметили спасатели.

Добавим также, что в предстоящие дни, 5-7 апреля, на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди с грозами.