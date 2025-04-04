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Тысячи мешков с песком и мотопомпы: в Алматы готовятся к грозе и дождю со снегом

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Дождь с переходом в снег
Дождь с переходом в снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Коммунальные службы Алматы переведены на усиленный режим работы – в южной столице готовятся к грозе и дождю, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщили в акимате, с 5 по 6 апреля в Алматы ожидаются дожди до 14 мм осадков, гроза с порывами ветра скоростью до 15-20 м/с. В горной местности ожидается дождь со снегом.

"В целях предупреждения и ликвидации возможных подтоплений вся техника коммунальных служб, службы спасения и ДЧС приведена в готовность. Заготовлено 4200 мешков с песком.

В местах возможных подтоплений с ночного периода будет организовано дежурство ассенизаторных машин и бригад с мотопомпами", - проинформировали в акимате.

Кроме этого, для своевременного предупреждения и устранения локальных подтоплений, в период выпадения осадков будут задействованы оперативные бригады, оснащенные мотопомпами и шанцевыми инструментами.

Напомним, сегодня из-за грядущей непогоды спасатели обратились к алматинцам - горожан призвали соблюдать меры личной безопасности и воздержаться от похода в горы, а автомобилистов - не оставлять машины под деревьями.

Ранее в МЧС напоминали правила безопасности при грозе:

  • во время грозы избегайте открытой местности;
  • отдалитесь от берега, так как вода отличный проводник тока;
  • нельзя купаться и ловить рыбу;
  • желательно избавиться от металлических предметов;
  • не используйте мобильный телефон.

"Соблюдая данные правила Вы можете обезопасить себя от несчастных случаев", - отметили спасатели.

Добавим также, что в предстоящие дни, 5-7 апреля, на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди с грозами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233302-tysyachi-meshkov-s-peskom-prigotovili-v-almaty-grozu-i-dozhd-so-snegom-obeshchayut-sinoptiki/