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Сильные осадки, гололед и туманы обещают синоптики в выходные в Казахстане

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Люди переходят дорогу в дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В предстоящие дни на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди с грозами, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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В предстоящие дни на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами.

Так, 5 апреля на севере, востоке, в центре республики ожидаются осадки в виде дождя и снега, на востоке, в горных районах юго-востока страны - осадки, временами сильные осадки.  

Сильный дождь прогнозируется 6-7 апреля на западе, северо-западе, в центре, на юге, юго-востоке страны. По РК прогнозируются туманы, усиление ветра, 5 апреля в ночные часы на севере, востоке, в центре - гололед.

По данным синоптиков, на западе страны ожидается повышение температуры ночью от 3-8 градусов до 5-12 градусов тепла, днем основной фон 15-22 градусов тепла.

На юго-западе колебание температуры ночью от 5-10 градусов до 8-13 тепла градусов, днем от 17-25 градусов до 12-20 градусов тепла.

На северо-западе повышение температуры ночью от 3 градусов мороза-3 градусов тепла до 2-13 градусов тепла, днем небольшое понижение от 13-20 градусов до 10-18 градусов тепла.

На севере температура ночью повысится от 5 градусов мороза - 3 градусов тепла до 0-7 градусов тепла, днем ожидается постепенное повышение от 8-15 градусов до 13-20 градусов тепла.

В центре страны ночью небольшое повышение от 5 градусов мороза - 2 градусов тепла до 2-10 градусов, днем повышение от 8-15 градусов до 10-20 градусов тепла.

На востоке ночные температуры понизятся от 2-7 градусов тепла до 1-8 градусов мороза, а дневные часы повышение - от 5-12 градусов тепла до 13-20 градусов тепла.

На юге ожидается повышение ночью от 5-13 градусов до 10-17 градусов тепла, днем от 18-25 градусов до 17-28 градусов тепла.

На юго-востоке ожидается ночью 3-12 градусов тепла, днем повышение от 10-22 градусов до 15-28 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в апреле в Казахстане. Так, в первой декаде апреля в северной половине страны прогнозируются ночью осадки, возможен переход дождя в снег, гололед, днем - дождь, в южных регионах - грозовые дожди.

По республике при этом будет усиливаться ветер 15-20 м/с, а в ночные и утренние часы вероятны туманы.

Сообщалось ранее и о том, что в апреле количество осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).

Также отмечалось, что в марте - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233241-silnye-osadki-gololed-i-tumany-obeshchayut-sinoptiki-v-vyhodnye-v-kazahstane/