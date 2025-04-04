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Сильный дождь, ветер, гроза: ДЧС обратился к алматинцам

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Гроза
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

Департамент по ЧС Алматы обратился к горожанам и гостям южной столицы из-за штормового предупреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спасатели предупредили, что 5 апреля в Алматы ожидается сильный дождь, гроза, ветер восточный, при грозе порывы могут достичь 15-20 метров в секунду.

"Гостей и туристов города убедительно призываем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!", - сообщили сотрудники ДЧС.

Как рекомендовали спасатели, в случая объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков или сильного ветра, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

"Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут", - предупредили в ДЧС.

Автомобилистов призвали не оставлять машины под деревьями

Пешеходов также призвали проявлять осторожность, отметив, что их не видно во время дождя.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности при грозе:

  • во время грозы избегайте открытой местности;
  • отдалитесь от берега, так как вода отличный проводник тока;
  • нельзя купаться и ловить рыбу;
  • желательно избавиться от металлических предметов;
  • не используйте мобильный телефон.

"Соблюдая данные правила Вы можете обезопасить себя от несчастных случаев", - отметили спасатели.

Напомним, что в предстоящие дни, 5-7 апреля, на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди с грозами. Такое предупреждение опубликовали синоптики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233247-silnyy-dozhd-veter-groza-dchs-obratilsya-k-almatincam/