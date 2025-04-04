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Цены за техосмотр авто в Казахстане могут вырасти в два раза из-за новых правил

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Мужчина проводит техосмотр авто
Техосмотр. Иллюстративное фото: pexels.com

В республиканской ассоциации центров техосмотра автотранспортных средств считают, что автомобилистов ждет повышение цен на техосмотр, передает "31 канал".

По данным ассоциации центров технического осмотра автотранспортных средств, на сегодня в Казахстане работают около 800 операторов техосмотра. Каждый из них в среднем имеет по две точки. И того в стране работают порядка 1600 станций.

Из-за изменения правил выдачи разрешения на работу число СТО в стране может уменьшиться. Если раньше, чтобы открыть свою СТО, предпринимателям нужно было просто уведомить профильный орган, то теперь необходимо получить разрешение и пройти переаттестацию.

В профильной ассоциации считают нововведения справедливыми и нужными.

"Вся деятельность станций технического осмотра стала бесконтрольной. Чтобы открыть техосмотр, вот сегодня мы можем сейчас прям это сделать. Сидя в этом офисе, мы с вами зарегистрируем техосмотр. Попросим документы у кого-то, сделаем договор аренды с кем-нибудь и, не выходя из кабинета, зарегистрируем станцию. Вот это повлекло за собой огромное увеличение количества фиктивных станций", - рассказал глава ассоциации Михаил Будянский.

Однако из-за новых правил СТО в стране очевидно станет меньше. В ассоциации считают, что количество станций снизиться до 300. Именно столько пунктов работало в стране до 2016 года. А уже после регистрация стала носить уведомительный характер. Именно тогда и увеличилось число станций.

Сокращение игроков на рынке скажется на цене, говорят эксперты. Сейчас услуга стоит от 3 до 7 тысяч тенге, но может вырасти вдвое. Если учитывать, что от добросовестной проверки состояния авто зависят жизнь и здоровье людей, цена уходит на второй план, делятся мнением юристы.

"К нам обратился клиент, который попал в ДТП из-за отказа тормозной системы. Чем примечательна эта ситуация? По его словам, он за 2 дня до ДТП проходил технический осмотр авто. Клиент подозревает, что станция технического осмотра ненадлежащим образом оказала услуги и провела технический осмотр", - поделилась юрист Акмарал Хитарова.

Эксперты надеются, что теперь на рынке останутся только честные бизнесмены.

К слову, по данным телеканала, открытие станции техосмотра с соблюдением всех правил обойдется предпринимателям от 17 до 22 миллионов тенге.

Ранее мы писали, что технический осмотр является обязательным для всех зарегистрированных и участвующих в дорожном движении на территории Казахстана автотранспортных средств. Даже иностранные механические транспортные средства и прицепы имеют такую обязанность для обеспечения безопасности на дорогах общего пользования.

Ранее в Казахстане поднимали вопрос о введении большого штрафа за фиктивный техосмотр. В 2023 году были аннулированы сотни фальшивых техосмотров, а также были выписаны штрафы операторам, которые их "проводили".

Еще мы писали, что в Казахстане планируют ужесточить контроль за работой операторов технического осмотра путем внедрения разрешительной системы. Выдавать разрешение на работу операторам техосмотра в Казахстане будет министерство транспорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233059-ceny-za-tehosmotr-avto-v-kazahstane-mogut-vyrasti-v-dva-raza-iz-za-novyh-pravil/