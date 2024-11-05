Процедуру открытия центров техосмотра хотят ужесточить в Казахстане

В Казахстане планируют ужесточить контроль за работой операторов технического осмотра путем внедрения разрешительной системы, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

В Telegram-канале Министерства транспорта РК рассказали об изменениях, которые вносят в нормативно-правовые акты. Сообщается, что раньше для открытия центра технического осмотра было достаточно направить уведомление в региональные инспекции транспортного контроля. При этом, подтверждение наличия материально-технической базы (оборудования, здания и персонала), не требовалось.

"Теперь для ужесточения контроля мы переходим с уведомительного на разрешительный характер. Это значит, что юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо получить разрешение на открытие центров технического осмотра, а также подтвердить наличие соответствующего стандартам здания, надлежащего сертифицированного оборудования и наличие квалифицированных специалистов. Данные изменения позволят исключить из рынка недобросовестных операторов, которые не обеспечивают качественное прохождение техосмотра", - сказано в сообщении.

В Минтрансе уточнили, что данные изменения размещены на электронном портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до середины ноября текущего года.

"Законом предусмотрена отлагательная норма до 6 месяцев, позволяющая действующим операторам подтвердить наличие материально-технической базы", - уточнили в министерстве.

При этом, накануне сообщалось, что Минтранс намерены лишить функции в сфере технического осмотра. В частности, предлагается исключить функцию по определению порядка ведения реестра операторов технического осмотра.

Ранее мы писали, что технический осмотр является обязательным для всех зарегистрированных и участвующих в дорожном движении на территории Казахстана автотранспортных средств. Даже иностранные механические транспортные средства и прицепы имеют такую обязанность для обеспечения безопасности на дорогах общего пользования.

Также в Казахстане подняли вопрос о введении большого штрафа за фиктивный техосмотр. В прошлом году были аннулированы сотни фальшивых "техосмотров", а также были выписаны штрафы операторам, которые их "проводили".