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Штрафовать за фиктивный техосмотр будут водителей в Казахстане

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Мужчина проводит техосмотр автомобиля
Техосмотр. Иллюстративное фото: wera Rodsawang/Getty Images

В Казахстане начнут штрафовать водителей за фиктивные техосмотры, а наказание для компаний ужесточат. Сколько придется заплатить владельцу и оператору за фальшивый техосмотр, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане существует проблема фиктивных технических осмотров – когда владелец и оператор "проходят" эту процедуру без осмотра самого транспортного средства.

Это влечет значительные риски для всех казахстанских водителей, ведь процедура техосмотра призвана проверить безопасность автомобиля.

Как сообщили в Министерстве транспорта РК, только с начала 2023 года в стране была приостановлена деятельность 350 недобросовестных операторов технического осмотра и оформлен 131 административный материал с наложением штрафов.

Однако на этом борьба с фальшивыми техосмотрами не заканчивается. Как сообщили в ведомстве, размер штрафов для компаний в скором времени будет увеличен. При этом, оформленные фиктивные технические осмотры будут аннулированы.

"Принимая во внимание состояние автомобилей, влияющее на обеспечение дорожной безопасности, проводится работа по увеличению штрафа в отношении операторов техосмотра с 10 до 150 МРП (517 500 тенге) за проведение техосмотра без транспортного средства", – рассказал о планах исполняющий обязанности министра транспорта Талгат Ластаев.

Чиновник также уточнил, что будут введены штрафы и в отношении владельцев транспортных средств за прохождение фиктивного техосмотра – 5 МРП (17 250 тенге в 2023 году), а также для оператора ЕИС "Техосмотр" в лице АО «НИТ» за нарушение правил организации и проведения техосмотра в размере 150 МРП.

Отметим, в Казахстане также предусмотрен штраф за отсутствие технического осмотра, который равен 5 МРП, то есть те же 17 250 тенге, что и за фиктивный осмотр. А повторное нарушение в течение года увеличит наказание до 20 МРП или 69 000 тенге.

Ранее также обсуждалась возможность вовсе отменить обязательство проходить техосмотр в Казахстане, однако такую идею раскритиковали эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2039318-shtrafovat-za-fiktivnyy-tehosmotr-budut-voditeley-v-kazahstane/

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