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Ввести большой штраф за фиктивный техосмотр хотят в Казахстане

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Мужчина проводит техосмотр автомобиля
Техосмотр. Иллюстративное фото: wera Rodsawang/Getty Images

За фиктивный технический осмотр в Казахстане операторам полагается штраф в размере до 30 МРП. Сейчас рассматривают возможность увеличить его до 100 МРП. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Каждый автомобиль "в возрасте" обязательно должен проходить регулярный технический осмотр. Рядовые граждане должны проверять свое авто каждый год, а за отсутствие техосмотра положен штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 18 460 тенге в 2024 году.

При этом в Казахстане существует проблема фиктивных технических осмотров – когда на деле специалисты не проверяют авто, а просто за деньги выдают документ о прохождении техосмотра.

С таким явлением в стране активно борются. Например, только в прошлом году были аннулированы сотни фальшивых "техосмотров", а также были выписаны штрафы операторам, которые их "проводили".

При этом на текущий момент размер штрафа для операторов технического осмотра составляет до 30 МРП (118 860 тенге). Однако, как сообщили в Министерстве транспорта РК, в Казахстане подготовили поправки в Административный кодекс, которые увеличивают его до 100 МРП (369 200 тенге).

При этом повторное нарушение, совершенное в течение года, предусматривает не увеличенный штраф, а лишение разрешения на деятельность оператора технического осмотра сроком до трех лет.

Эти поправки, как считают в ведомстве, позволят улучшить качество проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств и сократить количество недобросовестных операторов в два раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2095721-vvesti-bolshie-shtrafy-za-fiktivnyy-tehosmotr-hotyat-v-kazahstane/

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