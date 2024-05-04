Ввести большой штраф за фиктивный техосмотр хотят в Казахстане

За фиктивный технический осмотр в Казахстане операторам полагается штраф в размере до 30 МРП. Сейчас рассматривают возможность увеличить его до 100 МРП. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Каждый автомобиль "в возрасте" обязательно должен проходить регулярный технический осмотр. Рядовые граждане должны проверять свое авто каждый год, а за отсутствие техосмотра положен штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 18 460 тенге в 2024 году.

При этом в Казахстане существует проблема фиктивных технических осмотров – когда на деле специалисты не проверяют авто, а просто за деньги выдают документ о прохождении техосмотра.

С таким явлением в стране активно борются. Например, только в прошлом году были аннулированы сотни фальшивых "техосмотров", а также были выписаны штрафы операторам, которые их "проводили".

При этом на текущий момент размер штрафа для операторов технического осмотра составляет до 30 МРП (118 860 тенге). Однако, как сообщили в Министерстве транспорта РК, в Казахстане подготовили поправки в Административный кодекс, которые увеличивают его до 100 МРП (369 200 тенге).

При этом повторное нарушение, совершенное в течение года, предусматривает не увеличенный штраф, а лишение разрешения на деятельность оператора технического осмотра сроком до трех лет.

Эти поправки, как считают в ведомстве, позволят улучшить качество проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств и сократить количество недобросовестных операторов в два раза.