Почему автовладельцам следует проверить сроки техосмотра в 2024 году в Казахстане

Обязанность проходить техосмотр в 2024 году наступает для машин 2016 года выпуска. А более старые авто нужно проверять ежегодно. Как узнать о сроках проведения процедуры, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Обязательный техосмотр в Казахстане: Все автотранспортные средства, включая иностранные, обязаны проходить технический осмотр для обеспечения безопасности на дорогах. Для легковых автомобилей техосмотр обязателен каждые 12 месяцев, за исключением машин не старше 7 лет.

Проверка срока техосмотра: Автовладельцы могут проверить дату прохождения техосмотра через сайт ЕИСТО или портал egov.kz. Необходимо ввести регистрационный номер и данные техпаспорта.

Штрафы за нарушение сроков ТО: За непрохождение техосмотра предусмотрены штрафы, включая 5 МРП за первое нарушение и 20 МРП за повторное. Фиктивное прохождение техосмотра грозит аннулированием диагностической карты и штрафом. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Технический осмотр (ТО) с выдачей диагностической карты является обязательным для всех зарегистрированных и участвующих в дорожном движении на территории Казахстана автотранспортных средств.

Даже иностранные механические транспортные средства и прицепы имеют такую обязанность, согласно статье 88 закона "О дорожном движении". Это нужно для обеспечения безопасности на дорогах общего пользования.

Для легковых личных автомобилей (используются не для предпринимательства) техосмотр обязателен каждые 12 месяцев. Исключение составляют машины не старше 7 лет с момента выпуска – то есть в текущем году проверка обязательна для авто 2016 года выпуска.

Однако некоторые казахстанцы могли забыть об этом.

Как проверить срок техосмотра

Автовладельцам доступно несколько способов быстрой проверки даты прохождения технического осмотра:

сайт Единой информационной системы технического осмотра (ЕИСТО) – потребуется ввести государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ), серию и номер техпаспорта (СРТС);

портал egov.kz – в личном кабинете в разделе "авто" будет отображена информация о статусе техосмотра.

И если срок подошел, то для прохождения регулярного осмотра автомобиля нужно обратиться в соответствующие центры ТО.

Технический осмотр авто. Иллюстративное фото: Prapass Pulsub/Getty Images

Пропуск сроков и прочие нарушения

Согласно статье 590 Административного кодекса, за непрохождение техосмотра автовладельцам грозит штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге в 2024 году), а повторное нарушение в течение года — 20 МРП (73 840 тенге).

А если пройти ТО фиктивно (купить без очного посещения и проверки), то при обнаружении нарушения у центра техосмотра купленные у них диагностические карты аннулируют – то есть можно оказаться на дорогах общего пользования без пройденного техосмотра, рискуя получить штраф.

Поэтому казахстанцам-автовладельцам следует регулярно проверять статус ТО своего транспортного средства. Особенно это важно для владельцев авто 2016 года выпуска, которые могли забыть об этой процедуре.

Напомним, что также автовладельцам следует вовремя заменить колеса – можно получить штраф за покрышки, не соответствующие сезону года.