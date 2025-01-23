Разрешение на работу операторам техосмотра в Казахстане будет выдавать Минтранс

Выдавать разрешение на работу операторам техосмотра в Казахстане теперь будет министерство транспорта - были внесены соответствующие поправки, постановление правительства опубликовано на сайте zan.gov.kz.

В положение о министерстве транспорта добавили пункты касательно новых функций:

разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации и утверждение нормативного правового акта об утверждении разрешительных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, форм заявлений для получения разрешения второй категории, форм разрешений второй категории, правил осуществления разрешительных процедур и правил осуществления деятельности операторов технического осмотра;

выдача разрешения на деятельность операторов технического осмотра.

Поправки вступят в силу с 5 апреля 2025 года.

Ранее мы писали, что технический осмотр является обязательным для всех зарегистрированных и участвующих в дорожном движении на территории Казахстана автотранспортных средств. Даже иностранные механические транспортные средства и прицепы имеют такую обязанность для обеспечения безопасности на дорогах общего пользования.

Также в Казахстане подняли вопрос о введении большого штрафа за фиктивный техосмотр. В прошлом году были аннулированы сотни фальшивых "техосмотров", а также были выписаны штрафы операторам, которые их "проводили".

Еще мы писали, что в Казахстане планируют ужесточить контроль за работой операторов технического осмотра путем внедрения разрешительной системы.