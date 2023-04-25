Идею ввести детские SIM-карты в Казахстане прокомментировал Мусин

Sim-карта. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минцифры Багдат Мусин в кулуарах кабмина высказался о планах Минпросвещения ввести детские SIM-карты в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин сообщил, что есть различные варианты по обеспечению безопасности детей в Сети.

"Мы все изучаем, в принципе, вопрос так называемого "белого" интернета для детей, где заблокированы не нужные сайты для ребенка, а оставлен лишь тот перечень, который помогает его развитию. Мы такое планируем осуществить и такой тарифный план будет продаваться у мобильных операторов", – сообщил он.

В целом, по его словам, сейчас имеются различные мобильные тарифные планы, и он считает, что не будет лишним, если будет внедрен еще какой-то тарифный план.

Ранее вице-министр просвещения Едил Оспан рассказал о планах ввести в Казахстане детскую SIM-карту для защиты детей в интернете, которая будет под контролем родителей. Он пояснил, что если через нее ребенок будет подключаться к интернету, то обязательно будет запрошено разрешение у родителей

"Это будет контроль над ребенком: какие сайты посещает, в каких социальных сетях сидит. Еще один момент – мы можем ввести ограничение по времени для детей. Бывает, что ребенок ночью поздно сидит в интернете. Также можем ограничить экранное время", – добавил Едил Оспан.

Таким образом, по его словам, Министерство просвещения заботится о безопасности детей.

Также сегодня глава Минцифры Багдат Мусин сообщил, что в Минпросвещения отказались заменить школьные учебники планшетами. В ведомстве предложили внедрить интерактивные панели в классах, а устройства использовать в малокомплектных школах с совмещенными классами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2018184-ideyu-vvesti-detskie-sim-karty-v-kazahstane-prokommentiroval-musin/