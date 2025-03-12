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Казахстанских родителей хотят обязать покупать детские SIM-карты детям

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Қазақ тілінде оқу
Ребенок с телефоном в руках
Ребенок с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге СЦК вице-министр просвещения заявил о планах внести поправки в законодательство, согласно которым родителей обяжут покупать детские SIM-карты детям, передает корреспондент NUR.KZ.

"Инициировано внедрение детской SIM-карты - это специальный тарифный план для мобильной связи, разработанный для детей и подростков. Преимущество - в родительском контроле: родители смогут отслеживать, как ребенок использует телефон. Есть фильтры для защиты от нежелательного контента, геолокация.

В настоящее время министерством начата работа по внесению поправок в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в части усиления мер безопасности детей в интернете. (…) Мы предполагаем, что операторы должны выпускать специальные SIM-карты, предназначенные для использования детьми, то есть родитель должен будет обязан покупать для своих детей именно эти SIM-карты", - заявил вице-министр Едил Оспан.

Он добавил, что SIM-карты также будут иметь встроенный фильтр для определенных сайтов и соцсетей и другие возрастные ограничения.

"Мы изучали международный опыт - в мире есть такой опыт, где SIM-карты покупаются именно для детей. Она предполагает специальный тариф", - добавил вице-министр просвещения.

Отметим, что вице-министр просвещения Едил Оспан рассказал о планах ввести в Казахстане детскую SIM-карту для защиты детей в интернете еще два года назад, в апреле 2023.

После этого экс-глава Минцифры Багдат Мусин в кулуарах кабмина высказался о планах Минпросвещения ввести детские SIM-карты в Казахстане. Он заявил, что это возможно.

А в прошлом году депутат Жаркынбек Амантай предложил ограничить продажу SIM-карт на одного человека. По его мнению, это поможет в борьбе с мошенниками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227335-kazahstanskih-roditeley-hotyat-obyazat-pokupat-detskie-sim-karty-detyam/