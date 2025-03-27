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Обязательную верификацию IMEI-кодов смартфонов отсрочили на два месяца

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Школьница с телефоном
Девочка с телефоном. Иллюстративное фото: Milatas / Getty Images

В Минцифры сообщили, что дали продавцам смартфонов буквально два месяца на то, чтобы те могли легализовать остатки завозимых в страну мобильных телефонов, передает NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Минцифры, как такового переноса верификации смартфонов нет, ведь закон вступил в силу 25 марта. Но сейчас решаются вопросы с бизнесом, кто не успел верифицировать завезенную или завозимую продукцию.

"Верификацию не переносили. Закон вступил в силу 25 марта. Он обратной силы не имеет. Но поскольку бизнес, который вез телефоны в страну, но не успел их верифицировать, попросил отсрочку, мы ее дали. Для того чтобы бизнес внес в базу те остатки, которые у него есть. Вопрос переходного периода", - пояснили в ведомстве.

Бизнесу дали 2 месяца, до 25 мая 2025 года, чтобы "протестить систему и верифицировать смартфоны".

Согласно данным на портале TechInsider, IMEI - это аббревиатура от International Mobile Equipment Identity, что можно перевести как "Международная мобильная технология идентификации".IMEI-код состоит из 15-17 цифр и присваивается еще на стадии производства аппарата, в котором есть место под сим-карту, благодаря установке радиомодуля.

Именно последний позволяет делать, например, экстренные звонки, даже когда SIM-карты в мобильнике нет. В 15-17 цифр входит следующая информация: 

  • код системы Type Approval Code (две цифры - изготовитель, еще четыре - модель);
  • код страны производства и сборки (две цифры);
  • серийный и уникальный номер (шесть цифр);
  • резервный номер.

IMEI-код служит для идентификации устройства в сети и является серийным номером телефона. Этот код может использоваться для слежения за телефоном, например, в случае его пропажи, и блокировки краденых устройств.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что в Казахстане планируют создать белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Если телефон попадет в черный список, ему перестанут предоставлять услуги связи.

Позже стало известно, что уже с марта текущего года начнут вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов, также возможна блокировка устройств.

При этом еще в 2023 году экс-глава Минцифры Багдат Мусин сообщал, что нелегально ввезенные в Казахстан телефоны будут блокироваться.

"Стоит отметить и имеющиеся "серые" схемы ввоза в страну мобильных телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами. Одной из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных мобильных телефонов. Согласно сведениям Базы данных идентификационных кодов (БДИК), в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды", - отмечал экс-глава Минцифры Багдат Мусин.

Как именно пройдет верификация IMEI, которая должна вступить в силу с 24 марта, рассказали в Минцифры.

А эксперты, в свою очередь, заявляли, что после того, как в Казахстане с 24 марта вступит в силу новая система регистрации мобильных устройств, цены на них могут вырасти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230952-obyazatelnuyu-verifikaciyu-imei-kodov-smartfonov-otsrochili-na-dva-mesyaca/