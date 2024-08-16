Будут отключать от связи: в Казахстане планируют вести "черный список" мобильных телефонов
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В Казахстане планируют создать белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Если телефон попадет в черный список, ему перестанут предоставлять услуги связи, передает NUR.KZ.
На портале "Открытые НПА" 16 августа опубликован документ под названием "О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. министра информации и коммуникаций РК от 23 мая 2018 года № 226 "Об утверждении Правил регистрации абонентских устройств сотовой связи".
В проекте приказа указывается большое количество поправок, которые ранее в приказе отсутствовали. Одно из предлагаемых новшеств - создание белого, серого и черного списка мобильных телефонов.
- Белый - список абонентских устройств сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в информационной системе мониторинга и идентификации устройств сотовой связи (далее - ИС МИУ) и включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с правилами;
- Серый - список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.
- Черный - список абонентских устройств сотовой связи, не включенных в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с п правилами. Попасть в него можно, если:
- идентификационный код телефона некорректен или изменен;
- отсутствует идентификационный код, присвоенный заводом-изготовителем;
- идентификационный код которых внесен в черный список базы данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA);
- отсутствует подтверждение сведений о производстве абонентских устройств сотовой связи на территории РК и (или) сведений о ввозе абонентских устройств сотовой связи на территорию РК в соответствии с таможенным и налоговым законодательством.
Когда телефон попал в серый список, абонента должны уведомить об этом. В сером списке можно будет находиться 30 дней. Если абонент не предпринял никаких мер, то он попадает в черный список Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA).
Оператор сотовой связи с момента получения указанного уведомления информирует владельца абонентского устройства сотовой связи о запрете предоставления услуг сотовой связи с указанием оснований запрета.
Проект открыт для обсуждения до 2 сентября 2024 года.
Ранее мы писали, что нелегально ввезенные в Казахстан телефоны будут блокироваться.
"Стоит отметить и имеющиеся "серые" схемы ввоза в страну мобильных телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами. Одной из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных мобильных телефонов.
Согласно сведениям Базы данных идентификационных кодов (БДИК), в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды", - сообщил экс-глава Минцифры Багдат Мусин.
Согласно данным на портале TechInsider, IMEI - это аббревиатура от International Mobile Equipment Identity, что можно перевести как "Международная мобильная технология идентификации".IMEI-код состоит из 15-17 цифр и присваивается еще на стадии производства аппарата, в котором есть место под сим-карту, благодаря установке радиомодуля. Именно последний позволяет делать, например, экстренные звонки, даже когда SIM-карты в мобильнике нет. В 15-17 цифр входит следующая информация:
- код системы Type Approval Code (две цифры — изготовитель, еще четыре — модель);
- код страны производства и сборки (две цифры);
- серийный и уникальный номер (шесть цифр);
- резервный номер.
IMEI-код служит для идентификации устройства в сети и является серийным номером телефона. Этот код может использоваться для слежения за телефоном, например, в случае его пропажи, и блокировки краденых устройств.
Кроме того, с помощью IMEI можно узнать, является ли устройство украденным.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149996-budut-otklyuchat-ot-svyazi-v-kazahstane-planiruyut-vesti-chernyy-spisok-mobilnyh-telefonov/