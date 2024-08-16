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Будут отключать от связи: в Казахстане планируют вести "черный список" мобильных телефонов

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Человек с телефоном
Человек с телефоном. Иллюстративное фото: Aleksandr Zubkov / Getty Images

В Казахстане планируют создать белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Если телефон попадет в черный список, ему перестанут предоставлять услуги связи, передает NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" 16 августа опубликован документ под названием "О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. министра информации и коммуникаций РК от 23 мая 2018 года № 226 "Об утверждении Правил регистрации абонентских устройств сотовой связи".

В проекте приказа указывается большое количество поправок, которые ранее в приказе отсутствовали. Одно из предлагаемых новшеств - создание белого, серого и черного списка мобильных телефонов.

  • Белый - список абонентских устройств сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в информационной системе мониторинга и идентификации устройств сотовой связи (далее - ИС МИУ) и включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с правилами;
  • Серый - список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.
  • Черный - список абонентских устройств сотовой связи, не включенных в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с п правилами. Попасть в него можно, если:
  1. идентификационный код телефона некорректен или изменен;
  2. отсутствует идентификационный код, присвоенный заводом-изготовителем;
  3. идентификационный код которых внесен в черный список базы данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA);
  4. отсутствует подтверждение сведений о производстве абонентских устройств сотовой связи на территории РК и (или) сведений о ввозе абонентских устройств сотовой связи на территорию РК в соответствии с таможенным и налоговым законодательством.

Когда телефон попал в серый список, абонента должны уведомить об этом. В сером списке можно будет находиться 30 дней. Если абонент не предпринял никаких мер, то он попадает в черный список Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA).

Оператор сотовой связи с момента получения указанного уведомления информирует владельца абонентского устройства сотовой связи о запрете предоставления услуг сотовой связи с указанием оснований запрета.

Проект открыт для обсуждения до 2 сентября 2024 года.

Ранее мы писали, что нелегально ввезенные в Казахстан телефоны будут блокироваться.

"Стоит отметить и имеющиеся "серые" схемы ввоза в страну мобильных телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами. Одной из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных мобильных телефонов.

Согласно сведениям Базы данных идентификационных кодов (БДИК), в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды", - сообщил экс-глава Минцифры Багдат Мусин.

Согласно данным на портале TechInsider, IMEI - это аббревиатура от International Mobile Equipment Identity, что можно перевести как "Международная мобильная технология идентификации".IMEI-код состоит из 15-17 цифр и присваивается еще на стадии производства аппарата, в котором есть место под сим-карту, благодаря установке радиомодуля. Именно последний позволяет делать, например, экстренные звонки, даже когда SIM-карты в мобильнике нет. В 15-17 цифр входит следующая информация: 

  • код системы Type Approval Code (две цифры — изготовитель, еще четыре — модель);
  • код страны производства и сборки (две цифры);
  • серийный и уникальный номер (шесть цифр);
  • резервный номер.

IMEI-код служит для идентификации устройства в сети и является серийным номером телефона. Этот код может использоваться для слежения за телефоном, например, в случае его пропажи, и блокировки краденых устройств.

Кроме того, с помощью IMEI можно узнать, является ли устройство украденным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149996-budut-otklyuchat-ot-svyazi-v-kazahstane-planiruyut-vesti-chernyy-spisok-mobilnyh-telefonov/

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