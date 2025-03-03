"Цены могут вырасти": эксперт - о последствиях блокировки смартфонов и "черных" списках

После того, как в Казахстане с 24 марта вступит в силу новая система регистрации мобильных устройств, цены на них могут вырасти, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Одной из главных причин блокировки, как отмечается на медиапортале МВД, является защита прав потребителей и предотвращение распространения контрафактной продукции. Новый закон направлен на защиту пользователей от покупки некачественных или украденных устройств и повышение безопасности на мобильном рынке страны.

Также эта мера поможет бороться с нелегальным ввозом смартфонов, что обеспечит честную конкуренцию среди официальных продавцов.

"Важно подчеркнуть, что речь не идет о массовой блокировке смартфонов. Термин "массовая блокировка" не совсем корректен, так как запрет затронет лишь устройства, ввезенные незаконным путем. Кроме того, ограничения касаются только работы таких телефонов в сетях казахстанских операторов, но не блокируют их функциональность полностью. Смартфон все равно можно будет использовать через Wi-Fi или с иностранной SIM-картой", - отмечает сопредседатель Комитета информационной безопасности Альянса QAZTECH Евгений Питолин.

Основной проблемой, которую решает эта мера, является недобросовестная конкуренция. Официальные ритейлеры платят налоги, обеспечивают гарантийное обслуживание, поддерживают склады запчастей и вкладываются в маркетинг. В то же время серые продавцы не несут этих затрат, продавая устройства дешевле, но без гарантий качества, отмечают эксперты.

С новой системой регистрации мобильных устройств, уверен эксперт, будут созданы справедливые условия для всех участников рынка.

Однако для пользователей блокировка смартфонов также может означать дополнительные расходы, так как покупка нового устройства или SIM-карты может стать вынужденной мерой для тех, чьи телефоны были заблокированы. Особенно это касается населения, использующего устройства, приобретенные неофициальным путем, или тех, кто столкнулся с проблемой подмены IMEI.

По мнению эксперта, экономические последствия будут заметны в краткосрочной перспективе, когда цены на смартфоны могут временно вырасти. Однако рынок быстро адаптируется, и официальные поставщики смогут предложить клиентам доступные решения. Малый бизнес, который занимался ввозом серых устройств, также найдет способы перестроиться, возможно, переориентировавшись на сервисные услуги или перепрошивку устройств.

Пользователям рекомендуется тщательно проверять IMEI-коды перед покупкой устройства, чтобы исключить возможность приобретения незаконного телефона.

Отмечается также, что не только покупка на серых рынках, но и любые попытки изменить IMEI-код устройства могут привести к юридическим последствиям - в Казахстане за вмешательство в IMEI-код мобильного устройства могут быть предусмотрены административные санкции, включая штрафы и другие меры ответственности.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что в Казахстане планируют создать белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Если телефон попадет в черный список, ему перестанут предоставлять услуги связи.

Позже стало известно, что уже с марта текущего года начнут вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов, также возможна блокировка устройств.

При этом еще в 2023 году экс-глава Минцифры Багдат Мусин сообщал, что нелегально ввезенные в Казахстан телефоны будут блокироваться.

"Стоит отметить и имеющиеся "серые" схемы ввоза в страну мобильных телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами. Одной из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных мобильных телефонов. Согласно сведениям Базы данных идентификационных кодов (БДИК), в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды", - отмечал экс-глава Минцифры Багдат Мусин.

Как именно пройдет верификация IMEI, рассказали в Минцифры.

Согласно данным на портале TechInsider, IMEI - это аббревиатура от International Mobile Equipment Identity, что можно перевести как "Международная мобильная технология идентификации".IMEI-код состоит из 15-17 цифр и присваивается еще на стадии производства аппарата, в котором есть место под сим-карту, благодаря установке радиомодуля.

Именно последний позволяет делать, например, экстренные звонки, даже когда SIM-карты в мобильнике нет. В 15-17 цифр входит следующая информация:

код системы Type Approval Code (две цифры — изготовитель, еще четыре — модель);

код страны производства и сборки (две цифры);

серийный и уникальный номер (шесть цифр);

резервный номер.

IMEI-код служит для идентификации устройства в сети и является серийным номером телефона. Этот код может использоваться для слежения за телефоном, например, в случае его пропажи, и блокировки краденых устройств.