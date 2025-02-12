Блокировка нелегальных смартфонов в Казахстане: как пройдет верификация IMEI, рассказали в Минцифры
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В Минцифры разъяснили процесс регистрации абонентских устройств по новым правилам, которые вступят в силу в Казахстане с 24 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"С 24 марта 2025 года вступят в силу внесенные изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Новые правила будут распространяться только на новые устройства, ввезенные после 24 марта. Телефоны казахстанцев, уже находящиеся в Казахстане и внесенные в базу данных идентификационных кодов (БДИК), автоматически попадают в белый список и продолжают функционировать без ограничений", - говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.
Отмечается, что нововведения направлены на совершенствование системы регистрации, борьбу с мошенничеством, защиту прав потребителей и повышение безопасности использования мобильных устройств.
Сегодня в Казахстане, по данным Минцифры, насчитывается около 3,7 млн устройств с дублирующими IMEI-кодами. И их нелегальный ввоз приводит к серьезным экономическим и социальным последствиям. Серый рынок мобильных устройств затрудняет контроль за поставками, способствует росту краж телефонов и создает нечестную конкуренцию, уверены в профильном ведомстве.
Ключевым новшеством является введение процедуры верификации мобильных устройств. Это означает, что при регистрации система будет проверять:
- подлинность IMEI-кода устройства.
- отсутствие IMEI в международной базе украденных, заблокированных или утерянных устройств GSMA.
- законность ввоза устройства на территорию Казахстана.
Какие списки появятся по итогам верификации?
По данным Минцифры, будут сформированы три списка:
- "Белый список" - успешно верифицированные устройства, которые зарегистрированы без ограничений.
- "Серый список" - временно допущенные устройства, владельцы которых должны подтвердить законность их ввоза в течение 30 дней.
- "Черный список" - нелегально ввезенные, поддельные или украденные устройства, которые будут заблокированы.
В ведомстве также пояснили, как нововведения повлияют на казахстанских пользователей.
"Владельцы официально ввезенных и зарегистрированных до вступления приказа в силу устройств не столкнутся с ограничениями - их телефоны продолжат работать в обычном режиме. Никаких дополнительных действий не требуется.
Покупатели новых устройств, после вступления изменений в силу, могут проверять IMEI перед покупкой на сайте imei.rfs.gov.kz. Владельцы устройств из "серого" списка смогут продолжать пользоваться мобильной связью 30 дней. В течение 30 дней операторы связи будут отправлять пользователям сообщения о необходимости пройти верификацию. В уведомлении будет содержаться ссылка на анкету, в которой необходимо указать информацию о приобретении устройства", - пояснили в Минцфиры.
А вот пользователям, купившим устройство за границей, потребуется указать дату пересечения границы.
В случае, если пользователь по каким-либо причинам не успеет пройти верификацию в установленный срок, он сможет воспользоваться ссылкой из уведомления и заполнить анкету в любое время.
Отмечается, что новые правила начнут действовать с 24 марта 2025 года.
"Мы призываем граждан не поддаваться панике - верификация не потребует дополнительных действий от владельцев официальных устройств. Министерство продолжит информировать население о деталях внедрения новых правил", - отметили в ведомстве.
Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что в Казахстане планируют создать белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Если телефон попадет в черный список, ему перестанут предоставлять услуги связи.
Позже стало известно, что уже с марта текущего года начнут вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов, также возможна блокировка устройств.
При этом еще в 2023 году экс-глава Минцифры Багдат Мусин сообщал, что нелегально ввезенные в Казахстан телефоны будут блокироваться.
"Стоит отметить и имеющиеся "серые" схемы ввоза в страну мобильных телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами. Одной из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных мобильных телефонов. Согласно сведениям Базы данных идентификационных кодов (БДИК), в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды", - отмечал экс-глава Минцифры Багдат Мусин.
Согласно данным на портале TechInsider, IMEI - это аббревиатура от International Mobile Equipment Identity, что можно перевести как "Международная мобильная технология идентификации".
IMEI-код состоит из 15-17 цифр и присваивается еще на стадии производства аппарата, в котором есть место под сим-карту, благодаря установке радиомодуля. Именно последний позволяет делать, например, экстренные звонки, даже когда SIM-карты в мобильнике нет. В 15-17 цифр входит следующая информация:
- код системы Type Approval Code (две цифры — изготовитель, еще четыре — модель);
- код страны производства и сборки (две цифры);
- серийный и уникальный номер (шесть цифр);
- резервный номер.
IMEI-код служит для идентификации устройства в сети и является серийным номером телефона. Этот код может использоваться для слежения за телефоном, например, в случае его пропажи, и блокировки краденых устройств.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220191-blokirovka-nelegalnyh-smartfonov-v-kazahstane-kak-proydet-verifikaciya-imei-rasskazali-v-mincifry/