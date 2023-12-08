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Житель Уральска, снимавший миллионы в банкомате, вызвал подозрения у полицейского

Опубликовано:

Банкоматы в Темиртау
Подозреваемый. Кадр из видео: polisia.kz

В Западно-Казахстанской области бдительный полицейский задержал предполагаемого дроппера в момент снятия денег в банкомате. Мужчина подозревается в обналичивании похищенных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По сведениям информационного медиапортала ведомства, 4 декабря сотрудник "Киберпола", находясь в одном из торговых домов, заметил подозрительного молодого человека, который снимал крупную сумму денег в банкомате.

"Также вызвало подозрение то, что парень снимал деньги с помощью приложения Google Pay, суетился, кроме того был в медицинской маске", - отметили в МВД.

Чтобы развеять свои сомнения, полицейский подошел к мужчине и, представившись, задал несколько вопросов, на которые тот не смог ответить. Тогда страж порядка попросил его пройти в ОП для выяснения обстоятельств.

По данным правоохранителей, бдительным сотрудником пойман с поличным человек, который выполнял роль дроппера, то есть снимал деньги со счетов обманутых граждан. У него изъяли 2 млн 624 тысячи тенге, телефон и банковскую карту.

Задержанный является 35-летним жителем Уральска. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Как выяснилось, в этот же день с заявлением в ОП Шуйского района Жамбылской области обратился житель региона, которому на мобильный телефон позвонил неизвестный под видом сотрудника службы безопасности банка. Обманным путем злоумышленник завладел денежными средствами в размере 1,2 млн тенге.

Сотрудники полиции установили, что задержанный снял в банкомате те деньги, которые перевел мошенникам потерпевший.

Выяснением происхождения остальных денег занимаются сотрудники "Киберпола" ЗКО.

Начато досудебное расследование по ч.2 ст.190 УК РК. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Добавим, что согласно ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору или путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (13 млн 800 тысяч тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Как ранее сообщалось, дроппер может не знать, что участвует в мошеннической схеме. Злоумышленники могут замаскировать свою деятельность под "легальный бизнес". Под видом работодателей они ищут в интернете людей, согласных предоставить свою банковскую карту для транзита денег.

Часто, когда полиция выходит на след мошенников, первым, кого она задерживает, становится именно дроппер. По закону он считается соучастником преступления и может получить соответствующее наказание согласно УК РК, вплоть до лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049917-zhitel-uralska-snimavshiy-milliony-v-bankomate-vyzval-podozreniya-u-politseyskogo/

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