В Алматы задержали предполагаемых дропперов: пострадавшая лишилась 20 млн тенге

В Алматы взяли под стражу молодых людей, которые, по версии следствия, помогали мошенникам обналичивать деньги пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, в Алматы киберполом задержаны двое молодых людей. Их подозревают в пособничестве мошенникам.

По версии полиции, они помогали обналичить преступные деньги и за денежное вознаграждение передали злоумышленникам свои банковские карты и личные кабинеты мобильного банкинга.

"Одна из потерпевших обманным путем лишилась 20 млн тенге, которые были обналичены мошенниками через карты вышеуказанных фигурантов. Уголовное дело по данному факту расследуется.

В первую очередь задержаны дропперы. Они взяты под стражу. Отмечу, что за пособничество в мошенничестве предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Максат Канапяев.

Ранее мы писали, что в Западно-Казахстанской области бдительный полицейский задержал предполагаемого дроппера в момент снятия денег в банкомате. Мужчина подозревали в обналичивании похищенных средств.

По данным портала StopFake, дропперы - это люди, которые готовы предоставить свои банковские счета в качестве "перевалочной базы". На них поступают деньги обманутых жертв и уже после этого уходят реальным мошенникам.

"Как правило, дропперы понимают, что нарушают закон и помогают мошенникам, но пока они получают процент с каждого перевода, моральная сторона вопроса их не очень-то беспокоит", – объясняют эксперты.

Мы также писали, что дроппер может не знать, что участвует в мошеннической схеме. Злоумышленники могут замаскировать свою деятельность под "легальный бизнес". Под видом работодателей они ищут в интернете людей, согласных предоставить свою банковскую карту для транзита денег. Часто, когда полиция выходит на след мошенников, первым, кого она задерживает, становится именно дроппер. По закону он считается соучастником преступления и может получить соответствующее наказание согласно УК РК, вплоть до лишения свободы.