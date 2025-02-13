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"Обманули бабушку на 13 млн тенге": дропперов-иностранцев сняли с рейса в Астане (видео)

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Деньги
Деньги. Кадр из видео: Polisia.kz

В Астане полицейские сняли с рейса дропперов - граждан соседнего государства, которые подозреваются в мошенничестве на крупную сумму денег, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции раскрыта схема мошенничества, в результате которой 84-летняя женщина лишилась 13 млн тенге.

"Установлено, что злоумышленники связались с потерпевшей, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили ей ложную информацию о ДТП с участием ее сестры, якобы виновной в аварии. Под предлогом необходимости срочного лечения пострадавшей, мошенники убедили женщину передать им крупную сумму наличными. После передачи денег пожилая женщина поняла, что стала жертвой обмана, и незамедлительно обратилась в полицию", - рассказали в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и их местонахождение.

"Выяснилось, что двое граждан соседнего государства пытались покинуть страну авиарейсом. Однако полицейские оперативно задержали их прямо в самолете перед вылетом. В результате полицией были изъяты денежные средства в размере более 11 тысяч долларов США. Выяснилось, что часть денег злоумышленники успели истратить", - добавили в полиции.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование. Злоумышленники помещены в ИВС.

Добавим, что согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее пожилая жительница Карагандинской области поверила телефонному звонку от мошенника и передала неизвестному 550 тыс. тенге и 5 тыс. долларов США. Полицейские вернули пенсионерке ее сбережения.

В Кокшетау мошенники обманули двух пенсионерок, рассказав о ДТП, в которое якобы попали их родственники. Одна из потерпевших лишилась 15 млн тенге.

Также ранее в полицию обратилась 69-летняя астанчанка. По словам женщины, мошенники выманили у нее деньги, сообщив о ДТП, в которое якобы попала ее дочь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220627-obmanuli-babushku-na-13-mln-tenge-dropperov-inostrancev-snyali-s-reysa-v-astane-video/