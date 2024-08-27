Сколько первоклашек пойдут в школу в Казахстане в этом году

В школы Казахстана зачислены более 350 тыс. первоклассников, из них около 70% будут обучаться на государственном языке, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения РК.

По данным пресс-службы Министерства просвещения РК, в новом учебном году в первый класс зачислены 351 176 детей. Всего в этом году ожидается 369 тыс. первоклашек. Сообщается, что около 70% изъявили желание обучаться на государственном языке.

"Больше всего первоклашек отмечается в Туркестанской области - более 44 тыс., Алматинской области - более 34 тыс. и в Астане - более 26 тыс.

Отметим, в 7859 школах страны новый учебный год начнут свыше 3,9 млн казахстанских школьников. Также отмечается рекордное количество выпускников - 219 тыс. учащихся 11 классов", - рассказали в Минпросвещения.

Ранее в Министерства просвещения сообщили, что в этом году школьные линейки, как и ранее, пройдут 1 сентября во всех школах Казахстана без исключения. До этого министр просвещения Гани Бейсембаев сообщал, что линейки в школах пройдут 1 сентября, несмотря на то, что День знаний выпадает на выходной день.

"1 сентября - традиционный знаковый день, поэтому празднование и начало сбора детей, как всегда, и в другие года, не отменялось. И в этом году 1 сентября будет проведена линейка, посвященная Дню знаний", - сообщил министр.

Недавно в Минздраве ответили на слухи о том, что с 15 сентября школьники перейдут на удаленку. В июле министерство просвещения утвердило даты начала и продолжительности учебного года для казахстанских школьников, а также периоды каникул в учебном 2024-2025 году.

Продолжительность I четверти составит восемь учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);

II четверть - восемь учебных недель, зимние каникулы продлятся 10 дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);

III четверть продлится 10 учебных недель, на весенние каникулы отведено 11 дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно). При этом в 1 классах дополнительные каникулы продлятся 7 дней - с 10 по 16 февраля 2025 года;

IV четверть для школьников составит восемь учебных недель.