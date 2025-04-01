Казахстанцы хотели выдать старые повреждения зданий за новые от землетрясения (видео)

В Жамбылской области подсчитывают ущерб от недавних пятибалльных землетрясений. А в акимате заявили, что некоторые жители пытались нажиться на произошедшем, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, подземные толчки почувствовали жители сразу двух районов – имени Турара Рыскулова и Меркенского. Сейчас здесь точечно проверяют все здания на наличие повреждений от землетрясения. Уже понятно, что в двух районах придется ремонтировать пять соцобъектов и несколько частных домов.

Люди рассказывали в соцсетях, что где-то упал потолок, у кого-то треснула стена. Таких звонков поступило свыше сотни.

Однако, как сообщает телеканал, после осмотра выяснялось, что повреждения не свежие. Многие, оказалось, решили воспользоваться моментом и исправить старые изъяны в своих жилищах. В итоге пока в списках на ремонт два детских сада, школа, сельская амбулатория, меркенская больница и 12 частных домов. А окончательные итоги проверки правительственной комиссии обещают обнародовать позже.

"Была проведена комплексная оценка с участием специалистов, представителей научно-исследовательского института и профильных государственных органов. По итогам проведенного анализа будут приняты соответствующие решения.

В настоящее время ситуация, связанная с чрезвычайной ситуацией на территории Меркенского района, остается стабильной", - прокомментировал заместитель акима Меркенского района Ернар Абильдаев.

Источник: КТК