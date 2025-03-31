Мужчина зажег костер в центре Актау, полежал у огня и скрылся (видео)

В Сети появилось видео, как неизвестный развел костер у здания "Мангистаумунайгаз" в 6 микрорайоне Актау. По словам очевидцев, он полежал у огня и скрылся, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте 911.aktau.

"Мужчина развел костер и сам лежит под елкой. Тушить никто не собирается", - написал приславший видео очевидец.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДЧС Мангистауской области.

Нам сообщили, что инцидент произошел сегодня в 13:45, ведется поиск нарушителя.

"Следователь ГОВД Актау просматривает записи с камер видеонаблюдения, расположенных недалеко от места происшествия, с целью установления личности нарушителя", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Напомним, в конце января на территории многофункционального комплекса Almaty Arena в Алматы загорелись маты. Сообщалось, что было спасено 4 детей.

После этого стало известно, что после пожара спасатели доставили трех детей в больницу.

Позже в ДЧС сообщили, что пожар в комплексе Almaty Arena мог начаться из-за детской шалости, также рассматривается версия поджога.

Ранее осенью прошлого года в Актау вынесли приговор в отношении обвиняемого в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества - поджога Gelandewagen. Обвиняемый был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

А зимой прошлого года детская шалость с огнем едва не привела к трагедии в городе Қонаев: загорелась квартира в жилом доме. До прибытия пожарных подразделений каретой скорой помощи с места вызова двое детей 2019 и 2014 года рождения были доставлены в горбольницу. Также самостоятельно эвакуировались 19 человек, из них 8 детей.