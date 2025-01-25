Пожар в Almaty Arena: госпитализированы трое детей
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После произошедшего на территории комплекса Almaty Arena пожара, спасатели доставили трех детей в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В Telegram-канале МЧС сообщается, что после пожара на месте происшествия психологом ДЧС оказана экстренная психологическая помощь одному из находившихся на территории пожара детей.
"Трое детей доставлены бригадой центра медицины катастроф МЧС в больницу. Для установления причины возгорания работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория", - сообщили в МЧС.
Напомним, сегодня на территории многофункционального комплекса Almaty Arena в Алматы загорелись маты. Сообщалось, что было спасено 4 детей.
Сегодня на территории одной из нефтебаз в Жезказгане прогремел взрыв, после чего огнеборцы потушили пожар повышенной сложности, пострадали четыре человека.
Накануне охваченное огнем здание акимата сняли на видео в Костанайской области. Также вчера в Алматы прохожие засняли на видео полыхающий автомобиль. В министерстве по ЧС сообщили, что пожар ликвидировали менее чем за полчаса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2215137-pozhar-v-almaty-arena-treh-detey-gospitalizirovali-v-bolnicu/