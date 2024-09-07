Строгого наказания просил казахстанец из-за своего Gelandewagen

В Актау вынесли приговор в отношении обвиняемого в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества - поджога Gelandewagen, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, в Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого по ч.3 ст.24 - п.1, 5 ч.2 ст.202 УК РК (Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, причинившее крупный ущерб).

Судом установлено, что подсудимый на почве неприязненных отношений облил чужую машину Mercedes-Benz G500. Однако преступление не доведено до конца, поскольку действия мужчины были пресечены соседями потерпевшего. В результате был причинен крупный ущерб.

Подсудимый просил суд освободить его от уголовной ответственности. Потерпевший - назначить обвиняемому строгое наказание и взыскать причиненный материальный ущерб в полном объеме.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаны наличие у подсудимого малолетних детей, положительная характеристика с места жительства, отягчающих - не установлено.

В итоге житель Актау приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно п.1, 5 ч.2 ст.202 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога и причинившее крупный ущерб, наказывается штрафом в размере от 3000 до 7000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А в соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК, что и за оконченное преступление.