"Поджог или детская шалость": названы возможные версии пожара в Almaty Arena
Опубликовано:
Пожар в комплексе Almaty Arena мог начаться из-за детской шалости, также рассматривается версия поджога, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
В пресс-службе ДЧС корреспонденту NUR.KZ рассказали, какие версии на данный момент рассматривают специалисты по факту пожара на территории комплекса Almaty Arena.
"Для установления причины возгорания работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория.
Специалистами рассматривается ряд версий, что причиной пожара мог послужить поджог или детская шалость с огнем", - сообщили в ДЧС.
Напомним, сегодня на территории многофункционального комплекса Almaty Arena в Алматы загорелись маты. Сообщалось, что было спасено 4 детей.
После этого стало известно, что после пожара спасатели доставили трех детей в больницу.
Добавим, что сегодня на территории одной из нефтебаз в Жезказгане прогремел взрыв, после чего огнеборцы потушили пожар повышенной сложности, пострадали четыре человека.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2215146-podzhog-ili-detskaya-shalost-nazvany-vozmozhnye-versii-pozhara-v-almaty-arena/