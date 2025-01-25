"Поджог или детская шалость": названы возможные версии пожара в Almaty Arena

Пожар в комплексе Almaty Arena мог начаться из-за детской шалости, также рассматривается версия поджога, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

В пресс-службе ДЧС корреспонденту NUR.KZ рассказали, какие версии на данный момент рассматривают специалисты по факту пожара на территории комплекса Almaty Arena.

"Для установления причины возгорания работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория.

Специалистами рассматривается ряд версий, что причиной пожара мог послужить поджог или детская шалость с огнем", - сообщили в ДЧС.

Напомним, сегодня на территории многофункционального комплекса Almaty Arena в Алматы загорелись маты. Сообщалось, что было спасено 4 детей.

После этого стало известно, что после пожара спасатели доставили трех детей в больницу.

Добавим, что сегодня на территории одной из нефтебаз в Жезказгане прогремел взрыв, после чего огнеборцы потушили пожар повышенной сложности, пострадали четыре человека.