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"Поджог или детская шалость": названы возможные версии пожара в Almaty Arena

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Пожар
Пожарна машина у Almaty Arena. Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар в комплексе Almaty Arena мог начаться из-за детской шалости, также рассматривается версия поджога, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

В пресс-службе ДЧС корреспонденту NUR.KZ рассказали, какие версии на данный момент рассматривают специалисты по факту пожара на территории комплекса Almaty Arena.

"Для установления причины возгорания работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория.

Специалистами рассматривается ряд версий, что причиной пожара мог послужить поджог или детская шалость с огнем", - сообщили в ДЧС.

Напомним, сегодня на территории многофункционального комплекса Almaty Arena в Алматы загорелись маты. Сообщалось, что было спасено 4 детей.

После этого стало известно, что после пожара спасатели доставили трех детей в больницу.

Добавим, что сегодня на территории одной из нефтебаз в Жезказгане прогремел взрыв, после чего огнеборцы потушили пожар повышенной сложности, пострадали четыре человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2215146-podzhog-ili-detskaya-shalost-nazvany-vozmozhnye-versii-pozhara-v-almaty-arena/

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