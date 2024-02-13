Детская шалость привела к пожару в многоквартирном доме в городе Қонаев
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Детская шалость с огнем едва не привела к трагедии в Қонаеве - загорелась квартира в жилом доме, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт МЧС РК.
В понедельник, 12 февраля, вечером в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Қонаеве в четырехэтажном многоквартирном доме произошло загорание квартиры.
Прибывшие на место пожара сотрудники выяснили, что загорелась стиральная машинка и обои на кухне, а также кровать в спальне.
Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, детская шалость, отметили в ведомстве.
До прибытия пожарных подразделений каретой скорой помощи с места вызова двое детей 2019 и 2014 года рождения были доставлены в горбольницу.
Также самостоятельно эвакуировались 19 человек, из них 8 детей.
На место происшествия выезжали 7 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников и 2 единицы техники скорой медицинской помощи, 7 сотрудников и 2 единицы техники ДП региона.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060622-detskaya-shalost-privela-k-pozharu-v-mnogokvartirnom-dome-v-qonaeve/