Детская шалость привела к пожару в многоквартирном доме в городе Қонаев

Детская шалость с огнем едва не привела к трагедии в Қонаеве - загорелась квартира в жилом доме, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт МЧС РК.

В понедельник, 12 февраля, вечером в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Қонаеве в четырехэтажном многоквартирном доме произошло загорание квартиры.

Прибывшие на место пожара сотрудники выяснили, что загорелась стиральная машинка и обои на кухне, а также кровать в спальне.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, детская шалость, отметили в ведомстве.

До прибытия пожарных подразделений каретой скорой помощи с места вызова двое детей 2019 и 2014 года рождения были доставлены в горбольницу.

Также самостоятельно эвакуировались 19 человек, из них 8 детей.

На место происшествия выезжали 7 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников и 2 единицы техники скорой медицинской помощи, 7 сотрудников и 2 единицы техники ДП региона.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.