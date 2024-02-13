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Детская шалость привела к пожару в многоквартирном доме в городе Қонаев

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Сгоревшая стиральная машина
Сгоревшая стиральная машина. Фото: МЧС РК

Детская шалость с огнем едва не привела к трагедии в Қонаеве - загорелась квартира в жилом доме, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт МЧС РК.

В понедельник, 12 февраля, вечером в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Қонаеве в четырехэтажном многоквартирном доме произошло загорание квартиры.

Прибывшие на место пожара сотрудники выяснили, что загорелась стиральная машинка и обои на кухне, а также кровать в спальне.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, детская шалость, отметили в ведомстве.

До прибытия пожарных подразделений каретой скорой помощи с места вызова двое детей 2019 и 2014 года рождения были доставлены в горбольницу.

Также самостоятельно эвакуировались 19 человек, из них 8 детей.

На место происшествия выезжали 7 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников и 2 единицы техники скорой медицинской помощи, 7 сотрудников и 2 единицы техники ДП региона.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060622-detskaya-shalost-privela-k-pozharu-v-mnogokvartirnom-dome-v-qonaeve/

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