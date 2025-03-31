Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лотереи в соцсетях: казахстанских блогеров предупредили о штрафах и конфискации

Опубликовано:

Съемка на камеру
Девушка ведет съемку. Иллюстративное фото: Oleksandra Troian / Getty Images

Казахстанских блогеров за рекламу и проведение лотереи могут оштрафовать и конфисковать доход, передает NUR.KZ со ссылкой на ответ главы Минэкономики Серика Жумангарина депутатам.

На сайте мажилиса опубликован ответ вице-премьера и министра национальной экономики на запрос депутата Ерлана Саирова. Напомним, в конце прошлого месяца Саиров выступил за запрет розыгрышей в соцсетях, а также высказался против блогеров, живущих роскошно и с заработком без труда.

В ответе на запрос Жумангарин сообщил, что среди блогеров проводят "широкую разъяснительную работу о необходимости соблюдения законодательства страны". Он отметил, что Минкультуры распространяет информационные материалы о "возможных последствиях незаконных действий в цифровой среде".

"Осуществляется круглосуточный мониторинг интернет-пространства с целью выявления нарушений и оперативного принятия мер реагирования. Так, с начала 2025 года в ходе мониторинга выявлено 1 870 фактов интернет-мошенничества, из них в социальных сетях - 389 фактов, ограничен доступ к 1 480 интернет-ресурсам и ссылкам, в части деятельности интернетказино выявлено 8 616, из них в социальных сетях - 6 399 фактов, ограничено 2 195 интернет-ресурсов и ссылок", - сообщил Жумангарин.

Также Жумангарин разъяснил, что в Казахстане запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи. Кроме того, запрещается реклама лотереи, за исключением той, что была размещена специальным оператором - АО "Сәтті Жұлдыз", которому предоставлено право на их проведение сроком на 15 лет.

"С 1 января 2024 года по 20 марта 2025 года выявлено 169 нарушений норм закона "О лотереях и лотерейной деятельности", направлено 19 предписаний. Также комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей Министерства туризма и спорта привлекает к ответственности лиц, незаконно организующих лотереи.

В отношении нарушителей предусмотрены штрафы в размере от 100 до 2000 МРП (от 393 200 до 7,8 млн тенге - прим. ред.) с конфискацией доходов, полученных в результате правонарушений. С февраля 2024 года привлечено к административной ответственности 113 человек, общая сумма штрафов составила более 50 млн тенге", - добавил Жумангарин.

Напомним, Саиров предлагал:

  1. Организовать широкую разъяснительную работу среди блогеров по вопросу необходимости соблюдения законодательства РК;
  2. Разработать четкие критерии отнесения доходов инфлюэнсеров к предпринимательской деятельности, чтобы избежать разночтений и субъективного толкования;
  3. Усилить контроль за недопущением проведения розыгрышей призов в социальных сетях, чтобы предотвратить случаи незаконных действий.

Также в феврале этого года сообщалось, что Комитетом госдоходов выявлены факты занижения доходов казахстанскими блогерами - речь о расхождениях по налогам по 594 лицам на 53,3 млрд тенге.

Позже зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказал, грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов.

21 февраля в Комитете государственных доходов (КГД) сообщили об отзыве 169 уведомлений, направленных ранее 93 казахстанским блогерам, и уточнили, что после устранения допущенной технической ошибки отозванные уведомления будут перевыставлены по 93 блогерам на те же суммы.

А осенью прошлого года депутат предложил проверить блогеров, продающих курсы в соцсетях. Отмечалось, что многие из них продают курсы с бесполезной информацией.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231759-loterei-v-socsetyah-kazahstanskih-blogerov-predupredili-o-shtrafah-i-konfiskacii/