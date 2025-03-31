Лотереи в соцсетях: казахстанских блогеров предупредили о штрафах и конфискации

Казахстанских блогеров за рекламу и проведение лотереи могут оштрафовать и конфисковать доход, передает NUR.KZ со ссылкой на ответ главы Минэкономики Серика Жумангарина депутатам.

На сайте мажилиса опубликован ответ вице-премьера и министра национальной экономики на запрос депутата Ерлана Саирова. Напомним, в конце прошлого месяца Саиров выступил за запрет розыгрышей в соцсетях, а также высказался против блогеров, живущих роскошно и с заработком без труда.

В ответе на запрос Жумангарин сообщил, что среди блогеров проводят "широкую разъяснительную работу о необходимости соблюдения законодательства страны". Он отметил, что Минкультуры распространяет информационные материалы о "возможных последствиях незаконных действий в цифровой среде".

"Осуществляется круглосуточный мониторинг интернет-пространства с целью выявления нарушений и оперативного принятия мер реагирования. Так, с начала 2025 года в ходе мониторинга выявлено 1 870 фактов интернет-мошенничества, из них в социальных сетях - 389 фактов, ограничен доступ к 1 480 интернет-ресурсам и ссылкам, в части деятельности интернетказино выявлено 8 616, из них в социальных сетях - 6 399 фактов, ограничено 2 195 интернет-ресурсов и ссылок", - сообщил Жумангарин.

Также Жумангарин разъяснил, что в Казахстане запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи. Кроме того, запрещается реклама лотереи, за исключением той, что была размещена специальным оператором - АО "Сәтті Жұлдыз", которому предоставлено право на их проведение сроком на 15 лет.

"С 1 января 2024 года по 20 марта 2025 года выявлено 169 нарушений норм закона "О лотереях и лотерейной деятельности", направлено 19 предписаний. Также комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей Министерства туризма и спорта привлекает к ответственности лиц, незаконно организующих лотереи.

В отношении нарушителей предусмотрены штрафы в размере от 100 до 2000 МРП (от 393 200 до 7,8 млн тенге - прим. ред.) с конфискацией доходов, полученных в результате правонарушений. С февраля 2024 года привлечено к административной ответственности 113 человек, общая сумма штрафов составила более 50 млн тенге", - добавил Жумангарин.

Напомним, Саиров предлагал:

Организовать широкую разъяснительную работу среди блогеров по вопросу необходимости соблюдения законодательства РК; Разработать четкие критерии отнесения доходов инфлюэнсеров к предпринимательской деятельности, чтобы избежать разночтений и субъективного толкования; Усилить контроль за недопущением проведения розыгрышей призов в социальных сетях, чтобы предотвратить случаи незаконных действий.

Также в феврале этого года сообщалось, что Комитетом госдоходов выявлены факты занижения доходов казахстанскими блогерами - речь о расхождениях по налогам по 594 лицам на 53,3 млрд тенге.

Позже зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказал, грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов.

21 февраля в Комитете государственных доходов (КГД) сообщили об отзыве 169 уведомлений, направленных ранее 93 казахстанским блогерам, и уточнили, что после устранения допущенной технической ошибки отозванные уведомления будут перевыставлены по 93 блогерам на те же суммы.

А осенью прошлого года депутат предложил проверить блогеров, продающих курсы в соцсетях. Отмечалось, что многие из них продают курсы с бесполезной информацией.