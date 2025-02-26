Запретить розыгрыши от блогеров в Казахстане предложил депутат

На заседании мажилиса депутат Ерлан Саиров выступил за запрет розыгрышей в соцсетях, а также высказался против блогеров, живущих роскошно и с заработком без труда, передает корреспондент NUR.KZ.

"В последнее время в социальных сетях участились незаконные действия со стороны онлайн-организаторов лотерей, так называемых коучеров-инфлюэнсеров. Они продают билеты и квитанции, проводят незаконные лотерейные игры под видом продажи турпутевок, техники, ювелирных изделий, люксовой недвижимости и автомобилей. Такие "гивы", как принято это называть, то есть сомнительные акции, являются незаконными", - заявил депутат Саиров.

Также его возмутила "прослойка новых лидеров мнения" в виде инфлюэнсеров и коучей в соцсетях, которые продают курсы и рекламируют товары и услуги, а затем демонстрируют роскошную жизнь.

"Некоторые из них в социальных сетях постоянно демонстрируют роскошный образ жизни, публикуют фотографии дорогих вилл, суперкаров и других атрибутов богатства. При этом насаждают в обществе мысль, что можно заработать без труда, легким способом.

При этом у Минфина имеются закономерные вопросы об уплате соответствующих налогов этими гражданами. Налоги должны платить все. Известно, что в соответствии с законом "Об онлайн-платформах" инфлюэнсеры, которые получают доходы, обязаны регистрироваться в качестве предпринимателей, идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице", - добавил Саиров.

В связи с этим депутат предложил:

1. Организовать широкую разъяснительную работу среди блогеров по вопросу необходимости соблюдения законодательства РК;

2. Разработать четкие критерии отнесения доходов инфлюэнсеров к предпринимательской деятельности, чтобы избежать разночтений и субъективного толкования;

3. Усилить контроль за недопущением проведения розыгрышей призов в социальных сетях, чтобы предотвратить случаи незаконных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитетом госдоходов выявлены факты занижения доходов казахстанскими блогерами - речь о расхождениях по налогам по 594 лицам на 53,3 млрд тенге.

Позже зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказал, грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов.

21 февраля в Комитете государственных доходов (КГД) сообщили об отзыве 169 уведомлений, направленных ранее 93 казахстанским блогерам, и уточнили, что после устранения допущенной технической ошибки отозванные уведомления будут перевыставлены по 93 блогерам на те же суммы.

А осенью прошлого года депутат предложил проверить блогеров, продающих курсы в соцсетях. Отмечалось, что многие из них продают курсы с бесполезной информацией.

По этой теме добавим, что несколько дней назад в Казахстане предложили ужесточить требования для работы психологом: ввести лицензирование, запретить называть себя психологами тем, кто не имеет профильного образования, а также отделить психологию от эзотерики, убрав с рынка "тарологов, шаманов и других лиц, дискредитирующих профессию".