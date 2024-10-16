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Эзотерика

Казахстанские инфоцыгане: депутат предложил проверить блогеров, продающих курсы в соцсетях

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пользователь сидит в социальных сетях за ноутбуком
Пользователь. Иллюстративное фото: pixabay.com

На заседании мажилиса депутат Амантай Жаркынбек предложил проверять деятельность блогеров – он заявил, что многие из них продают курсы с бесполезной информацией, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам мажилисмена Амантая Жаркынбека, сегодня в социальных сетях есть множество курсов, вебинаров, продавцов-блогеров и бизнес-тренеров, которые утверждают, что смогут помочь казахстанцам найти "путь к счастью", "похудеть", "разбогатеть", "избавить от стресса", "превратиться в звезду", "запеть на иностранном" и так далее.

"Реклама блогеров, бизнес-тренеров, коучей, психологов и мотиваторов дует, как ветер, и подогревает торговлю. Среди них есть и известные в стране представители шоу-бизнеса, хотя большинство из них не имеют специального образования. Они дают многим платные консультации, сбивают с толку народ. Некоторые просто собирают с людей деньги, не предоставляя никакого образования.

Инфоцыгане, злоупотребляя доверием граждан, используют некоторые психологические методы, чтобы убедить их купить услуги и курсы. Погоня за легкими деньгами приводит к тому, что человек тратит время и деньги на пустые обещания, вместо развития реальных навыков. Они пропагандируют бесполезную, неправдивую и даже вредную информацию", – считает депутат Амантай Жаркынбек.

Для борьбы с инфоцыганами депутат предлагает ряд мер:

  • правительству следует проверить законность деятельности платных курсов, вебинаров, продавцов информационных продуктов через социальные сети, разработать регулирующий их деятельность законопроект;
  • рассмотреть возможность аккредитации онлайн-курсов и программ обучения, усилить мониторинг в интернете, оперативно реагировать на нарушения закона;
  • утвердить профессиональные стандарты для бизнес-тренеров;
  • широко разъяснять среди народа методы защиты от интернет-мошенников и информационных цыган.

Напомним, ранее депутат мажилиса Константин Авершин предложил отправить казахстанских блогеров в армию. По его словам, данная мера позволит лицам, действительно заинтересованным в правдивом освещении аспектов прохождения военной службы, из числа блогеров, журналистов, лидеров общественного мнения, самим окунуться в атмосферу армии. А общество сможет получить альтернативные репортажи из рядов Вооруженных сил РК.

Между тем в начале мая прошлого года депутат мажилиса Анас Баккожаев призвал прописать ответственность блогеров за распространяемую ими информацию. По его словам, блогеры не отвечают за свои слова и поступки из-за того, что их статус не определен в законодательстве.

"Люди, которые чувствуют, что нет никакой ответственности за подобные действия, делают все, что им вздумается", - сказал он.

Позже было предложено штрафовать блогеров за распространение ложной информации планируют в Казахстане.

Тогда же в мае сообщалось, что в Казахстане придумали, как заставить блогеров платить налоги – депутат Айдос Сарым в кулуарах мажилиса разъяснил норму, которой будет регулироваться их деятельность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2174949-kazahstanskie-infocygane-deputat-predlozhil-proverit-blogerov-prodayushchih-kursy-v-socsetyah/

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