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Землетрясение вновь произошло на юге Казахстана

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Землетрясение
Землетрясение. Иллюстративное фото: adventtr/Getty Images

В среду, 12 января, рано утром в Туркестанской области Казахстана зафиксировали землетрясение. Сведений о пострадавших и разрушениях нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС, подземные толчки были зафиксированы в 06:15.

Очаг располагается на территории Казахстана в 684 километрах от Алматы, в 14 км от села Достык Келесского района Туркестанской области.

Расчетная интенсивность составила:

  • село Абай Келесского района - 3 балла,
  • Сарыагаш Сарыагашского района - 3 балла.

"Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало", - добавили в МЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227209-zemletryasenie-vnov-proizoshlo-na-yuge-kazahstana/