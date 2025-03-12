Землетрясение вновь произошло на юге Казахстана

В среду, 12 января, рано утром в Туркестанской области Казахстана зафиксировали землетрясение. Сведений о пострадавших и разрушениях нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС, подземные толчки были зафиксированы в 06:15.

Очаг располагается на территории Казахстана в 684 километрах от Алматы, в 14 км от села Достык Келесского района Туркестанской области.

Расчетная интенсивность составила:

село Абай Келесского района - 3 балла,

Сарыагаш Сарыагашского района - 3 балла.

"Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало", - добавили в МЧС.