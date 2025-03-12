Землетрясение вновь произошло на юге Казахстана
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В среду, 12 января, рано утром в Туркестанской области Казахстана зафиксировали землетрясение. Сведений о пострадавших и разрушениях нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС, подземные толчки были зафиксированы в 06:15.
Очаг располагается на территории Казахстана в 684 километрах от Алматы, в 14 км от села Достык Келесского района Туркестанской области.
Расчетная интенсивность составила:
- село Абай Келесского района - 3 балла,
- Сарыагаш Сарыагашского района - 3 балла.
"Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало", - добавили в МЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227209-zemletryasenie-vnov-proizoshlo-na-yuge-kazahstana/