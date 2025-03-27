Обязательная регистрация смартфонов в Казахстане: в Минцифры дали новые разъяснения

В Казахстане вступили в силу изменения в правилах регистрации мобильных телефонов. Срок легализации ввезенных в страну устройств продлили еще на 60 дней - до 25 мая 2025 года, передает NUR.KZ.

На официальном сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан ведомство напоминает, что с 25 марта 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в правилах регистрации абонентских устройств сотовой связи.

Эти изменения касаются только тех мобильных устройств, которые были ввезены на территорию страны после указанной даты. Все телефоны, которые уже функционировали в сетях мобильной связи Казахстана до 25 марта, автоматически включаются в "белый список" и продолжают работать без каких-либо ограничений.

"После ряда встреч с представителями бизнеса было принято решение предоставить дополнительный срок - 60 календарных дней для регистрации ранее ввезенных, но еще не проданных устройств. Это означает, что до 25 мая 2025 года бизнес и граждане могут легализовать такие устройства на портале kz-imei.kz", - сообщается в публикации.

Согласно новым требованиям, все устройства, впервые ввозимые в Казахстан, должны пройти обязательную верификацию в международной базе данных GSMA, а также в государственных налоговых и таможенных системах. Проверка включает в себя соответствие устройства заявленным характеристикам, легальность ввоза, наличие сопроводительных документов, а также проверку IMEI-кода в базе данных украденных, утерянных или заблокированных устройств.

Процедура верификации обязательна для следующих категорий:

импортеров - в отношении всех ввозимых устройств;

- в отношении всех ввозимых устройств; физических лиц - если устройство ранее не использовалось в сети мобильной связи Казахстана;

- если устройство ранее не использовалось в сети мобильной связи Казахстана; авторизованных сервисных центров - в случае замены IMEI-кода по техническим причинам.

По истечении установленного срока устройства, не прошедшие легализацию, будут ограничены в доступе к услугам мобильной связи. Кроме того, если устройство будет подключено к сети и не пройдет регистрацию в течение 30 дней, оно будет внесено в черный список и заблокировано.

"Перед покупкой устройства граждане могут самостоятельно проверить IMEI-код на сайте imei.rfs.gov.kz. Это поможет избежать покупки поддельных или украденных телефонов. Напоминаем, что в соответствии с Законом "О защите прав потребителей", абонентские устройства не подлежат возврату и обмену.

Принятые меры направлены на снижение объема теневого оборота мобильной техники, защиту прав потребителей, создание прозрачных и честных условий для ведения бизнеса, а также обеспечение безопасного использования мобильных устройств.

Еще раз подчеркиваем: на все устройства, функционирующие в Казахстане до 25 марта 2025 года, новые требования не распространяются. Они продолжают работать в прежнем режиме", - отмечает министерство.

Добавим, о продлении срока регистрации ввезенных в страну смартфонов стало известно сегодня - как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Минцифры, бизнесмены, которые везли телефоны в страну, не успели их верифицировать и попросили отсрочку.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что в Казахстане планируют создать белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Если телефон попадет в черный список, ему перестанут предоставлять услуги связи.

Позже стало известно, что уже с марта текущего года начнут вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов, также возможна блокировка устройств.

При этом еще в 2023 году экс-глава Минцифры Багдат Мусин сообщал, что нелегально ввезенные в Казахстан телефоны будут блокироваться.

"Стоит отметить и имеющиеся "серые" схемы ввоза в страну мобильных телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами. Одной из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных мобильных телефонов. Согласно сведениям Базы данных идентификационных кодов (БДИК), в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды", - отмечал экс-глава Минцифры Багдат Мусин.

Как именно пройдет верификация IMEI, которая вступила в силу 25 марта, ранее рассказали в Минцифры.

А эксперты, в свою очередь, заявляли, что после того, как в Казахстане с 24 марта вступит в силу новая система регистрации мобильных устройств, цены на них могут вырасти.