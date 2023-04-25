Минцифры: Нелегально ввезенные в Казахстан телефоны будут блокироваться

Смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава МЦРИАП на заседании правительства рассказал о "серых" схемах ввоза в Казахстан мобильных телефонов, в том числе со схожими IMEI-кодами, передает корреспондент NUR.KZ.

"Стоит отметить и имеющиеся "серые" схемы ввоза в страну мобильных телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами. Одной из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных мобильных телефонов.

Согласно сведениям Базы данных идентификационных кодов (БДИК), в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды", - сообщил Багдат Мусин.

По словам министра, из-за этих "серых" схем бюджет страны недополучает значительные суммы в виде налогов и сборов.

"Наличие дубликатов кодов IMEI не позволяет правоохранительным органам эффективно выполнять оперативную работу по поиску и блокировке украденных мобильных телефонов", - добавил Мусин.

Для решения этих вопросов министерство планирует интегрировать базу данных IMEI-кодов с системами таможенных служб и использовать биометрию при регистрации абонентов.

Этот механизм, как считают в МЦРИАП, позволит:

блокировать 100% нелегально ввезенных устройств;

увеличить доходы государства от таможенных и налоговых платежей;

сократить число клонированных и поддельных устройств на 99%;

сократить количество преступлений, связанных с кражей мобильных устройств, мошенничеством с идентификацией;

увеличить объем международных инвестиций за счет регулируемого и контролируемого рынка электроники, а также создать условия для честного конкурентного бизнеса.

Согласно данным на портале TechInsider, IMEI — это аббревиатура от International Mobile Equipment Identity, что можно перевести как "Международная мобильная технология идентификации".

IMEI-код состоит из 15-17 цифр и присваивается еще на стадии производства аппарата, в котором есть место под сим-карту, благодаря установке радиомодуля. Именно последний позволяет делать, например, экстренные звонки, даже когда SIM-карты в мобильнике нет.

В 15-17 цифр входит следующая информация:

код системы Type Approval Code (две цифры — изготовитель, еще четыре — модель);

код страны производства и сборки (две цифры);

серийный и уникальный номер (шесть цифр);

резервный номер.

IMEI-код служит для идентификации устройства в сети и является серийным номером телефона. Этот код может использоваться для слежения за телефоном, например, в случае его пропажи, и блокировки краденых устройств.

Кроме того, с помощью IMEI можно узнать, является ли устройство краденным.

На сайте оператора связи Beeline сообщается, что в сетях операторов связи могут присутствовать абонентские устройства с одним и тем же IMEI-кодом. Такие коды называются неуникальными, или дублированными.

Согласно требованиям законодательства РК, с 1 января 2019 года устройства с неуникальными IMEI-кодами не подлежат регистрации. При этом, если Вы зарегистрировали такое устройство в сети Beeline до 1 января 2019 года, оно будет работать.

Отмечается, что при снятии регистрации таких устройств их невозможно будет зарегистрировать ни в одной сети сотовых операторов РК, а значит и пользоваться ими будет также невозможно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2018134-mintsifry-nelegalno-vvezennye-v-kazahstan-telefony-budut-blokirovatsya/