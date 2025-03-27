Спасатели назвали опасное место в Астане

Столичные спасатели обратились к жителям Астаны с предупреждением - из-за потепление лед на Есиле стремительно тает, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Сейчас толщина льда на реке Есиль составляет 43 сантиметра, с каждым днем она стремительно уменьшается.

В целях предотвращения трагедий и травматизма людей на водоемах столичные спасатели ежедневно проводят рейдовые мероприятия.

Кроме того, в ДЧС напоминают о важности соблюдения элементарных правил безопасности в период таяния льда:

не выходите на неокрепшие и тонкие участки льда;

воздержитесь от выхода на лед в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях;

не проверяйте прочность льда ударами ног и не прыгайте на нем;

не переходите ледовые участки в неположенных местах;

не разводите на льду открытый огонь;

при рыбной ловле на льду не пробуривайте более двух лунок на одном участке;

не оставляйте на льду личные вещи и другие предметы, которые могут помешать эвакуации в экстренных ситуациях;

всегда имейте при себе средства связи, чтобы в случае опасности оперативно вызвать помощь;

если у вас возникают сомнения в прочности льда, лучше воздержитесь от выхода на водоем.

"Безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 10 сантиметров. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефону 112", - говорится в сообщении.