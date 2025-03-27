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Спасатели назвали опасное место в Астане

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Спасатели на берегу реки
Спасатели на берегу реки. Фото: gov.kz

Столичные спасатели обратились к жителям Астаны с предупреждением - из-за потепление лед на Есиле стремительно тает, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Сейчас толщина льда на реке Есиль составляет 43 сантиметра, с каждым днем она стремительно уменьшается.

В целях предотвращения трагедий и травматизма людей на водоемах столичные спасатели ежедневно проводят рейдовые мероприятия.

Кроме того, в ДЧС напоминают о важности соблюдения элементарных правил безопасности в период таяния льда:

  • не выходите на неокрепшие и тонкие участки льда;
  • воздержитесь от выхода на лед в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях;
  • не проверяйте прочность льда ударами ног и не прыгайте на нем;
  • не переходите ледовые участки в неположенных местах;
  • не разводите на льду открытый огонь;
  • при рыбной ловле на льду не пробуривайте более двух лунок на одном участке;
  • не оставляйте на льду личные вещи и другие предметы, которые могут помешать эвакуации в экстренных ситуациях;
  • всегда имейте при себе средства связи, чтобы в случае опасности оперативно вызвать помощь;
  • если у вас возникают сомнения в прочности льда, лучше воздержитесь от выхода на водоем.

"Безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 10 сантиметров. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефону 112", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230820-spasateli-nazvali-opasnoe-mesto-v-astane/