Слетел с обрыва в реку: затонувший автомобиль обнаружили в Семее (видео)

В Семее с помощью эхолота установили местонахождение затонувшего сегодня утром в реке Иртыш легкового автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, в Семее на реке Иртыш в ходе поисково-спасательных работ сотрудники МЧС Казахстана с помощью эхолота обнаружили затонувший автомобиль.

В поисковой операции на настоящий момент задействованы уже более 100 сотрудников ведомства.

Напомним, сегодня в шесть утра на острове Полковничий в районе Орлиного гнезда легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека. На месте начались необходимые следственные действия.

Позже стало известно, что один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыл до берега. В медицинской помощи он не нуждался.

Кроме того, в 9 утра поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего. Его передали в органы полиции для проведения дальнейших следственных действий.