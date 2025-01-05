Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Слетел с обрыва в реку: затонувший автомобиль обнаружили в Семее (видео)

Опубликовано:

Поиски затонувшего автомобиля в Семее
Поисковая операция на Иртыше. Кадр из видео: t.me/qr_tjm/

В Семее с помощью эхолота установили местонахождение затонувшего сегодня утром в реке Иртыш легкового автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, в Семее на реке Иртыш в ходе поисково-спасательных работ сотрудники МЧС Казахстана с помощью эхолота обнаружили затонувший автомобиль.

В поисковой операции на настоящий момент задействованы уже более 100 сотрудников ведомства.

Напомним, сегодня в шесть утра на острове Полковничий в районе Орлиного гнезда легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека. На месте начались необходимые следственные действия.

Позже стало известно, что один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыл до берега. В медицинской помощи он не нуждался.

Кроме того, в 9 утра поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего. Его передали в органы полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208360-sletel-s-obryva-v-reku-zatonuvshiy-avtomobil-obnaruzhili-v-semee-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie