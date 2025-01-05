Слетел с обрыва в реку: затонувший автомобиль обнаружили в Семее (видео)
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В Семее с помощью эхолота установили местонахождение затонувшего сегодня утром в реке Иртыш легкового автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает Telegram-канал ведомства, в Семее на реке Иртыш в ходе поисково-спасательных работ сотрудники МЧС Казахстана с помощью эхолота обнаружили затонувший автомобиль.
В поисковой операции на настоящий момент задействованы уже более 100 сотрудников ведомства.
Напомним, сегодня в шесть утра на острове Полковничий в районе Орлиного гнезда легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека. На месте начались необходимые следственные действия.
Позже стало известно, что один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыл до берега. В медицинской помощи он не нуждался.
Кроме того, в 9 утра поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего. Его передали в органы полиции для проведения дальнейших следственных действий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208360-sletel-s-obryva-v-reku-zatonuvshiy-avtomobil-obnaruzhili-v-semee-video/