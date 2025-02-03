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Эзотерика

Автомобиль с людьми провалился под лед в Уральске: погибли два человека

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Автомобиль затонул в ЗКО
Спасатели вытаскивают затонувшую машину. Фото: пресс-служба ДЧС Западно-Казахстанской области

В Уральске под лед провалилась машина с людьми, спасатели извлекли тела двух человек. Сегодня сотрудникам службы ЧС удалось извлечь затонувший автомобиль.

В пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в городе Уральск, на реке Деркул, под лед провалилась машина с людьми.

"На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО. В тот же вечер были извлечены тела двух граждан.

Сегодня спасатели продолжили работы и извлекли из реки затонувший автомобиль", - рассказали в ДЧС.

Между тем, в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что трагедия произошла на реке Чаган, в районе микрорайона Самал.

"Обнаружено утонувшее транспортное средство, в котором находились тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. Обстоятельства и подробности происшествия выясняются. Тела направлены на экспертизу", - сообщили в ДП.

Добавим, что в ДЧС призвали соблюдать меры безопасности на водоемах.

"В связи с погодными условиями толщина льда на водоемах области в среднем составляет менее 10-15 см, а на некоторых участках - всего 5 см. Такая толщина льда крайне опасна и не выдерживает вес человека, не говоря уже о транспортных средствах", - обратились в ДЧС к жителям области.

В январе этого года на озере Балхаш в Актогайском районе Карагандинской области автомобиль, в котором находилось три человека, провалился под лед. Спасатели нашли тело мужчины.

Также в начале этого года в Семее легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека. Позже стало известно, что один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыл до берега. Кроме того, поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего. Его передали в органы полиции для проведения дальнейших следственных действий.

После с помощью эхолота было также установлено местонахождение затонувшего легкового автомобиля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2217648-avtomobil-s-lyudmi-provalilsya-pod-led-v-uralske-pogibli-dva-cheloveka/