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Авто в ходе гонки слетело с обрыва в Иртыш

Опубликовано:

Место происшествия
Место происшествия. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В области Абай автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека. Ведутся поисково-спасательные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, сегодня в 06:00 поступило сообщение о том, что на острове Полковничий, в районе Орлиного гнезда, легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека.

Скорая и полиция на месте происшествия
Скорая и полиция на месте происшествия. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

"Водитель, управляя транспортным средством, выехал за пределы набережной, допустив наезд за ограждение. В результате транспортное средство упало в воду. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, проводятся необходимые следственные действия, работают сотрудники ДЧС", - сообщил по ситуации заместитель начальника УП города Семей полковник полиции Жандарбек Ахметжанов.

Полиция и ДЧС на месте происшествия
Полиция и ДЧС на месте происшествия. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские напоминают о недопустимости проведения опасных гонок и призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности, чтобы избежать подобных трагедий.

Напомним, этим летом в соцсетях появились видео с тонущим в котловане автомобилем. В ДП Астаны рассказали, что водитель пояснил: он запустил двигатель через автозапуск, а после обнаружил, что машина находится в яме с водой. Транспортное средство было извлечено. Жертв и пострадавших нет. С водителем проведена профилактическая беседа.

В начале осени в Алматы в районе барахолки водитель не справился с управлением и, налетев на ограждение моста, опрокинулся на автомобиле в реку. Водитель отделался ссадинами и выбрался наружу самостоятельно. Машину из реки достали сотрудники ДЧС города.

Более трагический случай произошел в конце января прошлого года. На реке Урал в Атырау под лед провалился автомобиль. 31-летний водитель погиб на месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208017-avtomobil-s-chetyrmya-lyudmi-upal-s-obryva-v-reku-v-oblasti-abay/

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