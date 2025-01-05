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Эзотерика

Трагическое происшествие на Балхаше: автомобиль с людьми ушел под лед (видео)

Опубликовано:

Спасатели
Спасатели. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

На озере Балхаш в Актогайском районе Карагандинской области автомобиль, в котором находилось три человека, провалился под лед. Спасатели нашли тело мужчины, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, этой ночью в Актогайском районе на озере Балхаш между поселками Гульшат и Тасарал произошло трагическое происшествие. Автомобиль с тремя гражданами, выехавшими на поиски скота, провалился под лед.

Два человека смогли выбраться самостоятельно. Поиски еще одного вели спасатели МЧС Казахстана. В ходе работ ранним утром водолазы извлекли тело мужчины 1988 года рождения.

В ведомстве напомнили, что выход на лед зимой может быть смертельно опасным, и призвали соблюдать правила безопасности.

Чтобы избежать несчастных случаев, специалисты МЧС рекомендуют:

  • Проверять прочность льда: для человека безопасная толщина льда - не менее 10 см, для автомобиля - 30 см.
  • Избегать темных и трещиноватых участков льда: такие места ненадежны.
  • Не выходить на лед ночью или в условиях плохой видимости.
  • Не перегружать лед: большие группы людей или техника могут разрушить его.
  • Сообщать близким, куда идете, и всегда иметь при себе спасательные средства (веревку, палку и т.д.).

"Помните: ваша безопасность - в ваших руках! Для нас важна каждая жизнь", - подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе спасатели вытащили из водоема тела двух погибших рыбаков - мужчины ехали на рыбалку на личном авто и провалились под лед.

Помимо этого, в Карагандинской области найден погибшим рыбак, который не смог спастись из ушедшего под лед автомобиля. Сотрудники ДЧС извлекли его тело из воды.

Также в регионе машина рыбаков ушла под лед - внутри находились люди, одному из них не удалось выбраться на поверхность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2208264-tragicheskoe-proisshestvie-na-balhashe-avtomobil-s-lyudmi-ushel-pod-led-video/

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