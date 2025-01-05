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Эзотерика

Авто слетело с обрыва в Иртыш: найдено тело погибшего, один пассажир доплыл до берега

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Поисково-спасательная операция в Семее
Поисково-спасательная операция. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Семее продолжаются поисково-спасательные работы на месте падения автомобиля в реку Иртыш. Один из пассажиров спасся и доплыл до берега, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным официального Telegram-канала ведомства, сразу после поступления сообщения о происшествии на место выехали сотрудники МЧС, которые начали поисково-спасательные работы.

"Один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыть до берега. В медицинской помощи он не нуждался", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в 9 утра поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего, который был передан в органы полиции для проведения дальнейших следственных действий.

На данный момент в спасательной операции задействовано 55 спасателей, 5 плавсредств, 2 беспилотных летательных аппарата, эхолот для подводных поисков, 10 единиц техники.

Дополнительно для усиления привлечены военнослужащие МЧС РК из воинской части 68303 имени Касыма Кайсенова, а также ожидается прибытие спасательных подразделений из Восточно-Казахстанской области.

Службы МЧС продолжают работать на месте происшествия, предпринимая все необходимые меры для эффективного завершения поисково-спасательных работ и обеспечения безопасности.

"Информация о дальнейших событиях будет сообщена дополнительно", - подчеркнули в МЧС.

Напомним, сегодня в шесть утра на острове Полковничий в районе Орлиного гнезда легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека. На месте работают сотрудники полиции, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее стало известно, что автомобиль слетел с моста в Восточно-Казахстанской области - это случилось 1 января в Риддере. Момент падения попал на видео. В результате аварии пострадали несколько человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208216-avto-sletelo-s-obryva-v-irtysh-naydeno-telo-pogibshego-odin-passazhir-doplyl-do-berega/

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