Переезд в Астану, продажа земель и новое руководство: Балаева развеяла слухи вокруг "Казахфильма"

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на своей странице в Facebook развеяла слухи вокруг работы киностудии "Казахфильм", передает NUR.KZ.

Как отметила министр, в последнее время в обществе не утихают слухи и обсуждения вокруг "Казахфильма". Балаева подчеркнула, что кинодеятели имеют полное право высказывать свое мнение относительно происходящего, но основываться следует лишь на фактах - распространение ложной информации влечет ответственность.

Далее Балаева развеяла слухи о продаже территорий "Казахфильма".

"Этот вопрос должен быть исчерпан: все земли "Казахфильма" принадлежат киностудии. Они не проданы и используются исключительно в интересах кинематографии", - заверила глава Минкультуры.

Она также высказалась о якобы существовании неких инвесторов, готовых вложить в ремонт киностудии большие деньги.

"Данная информация широко распространяется в публичном пространстве, но подобные заявления делают люди, которые не могут подтвердить свои слова ни документами, ни какими-то иными гарантиями.

Государство в лице Министерства культуры и информации готово сотрудничать с реальными инвесторами. Но нет никакой конкретики, ни одного гарантийного письма. Все на уровне разговоров", - отметила министр.

Слухи о переезде в Астану, по словам главы министерства, не имеют под собой никаких оснований, рассматривается лишь вопрос переезда творческого объединения "Казаханимация", но не киностудии "Казахфильм".

Министр подчеркнула, что "Казахфильм" - это не просто киностудия, а символ казахстанской культуры, поэтому его развитие – главный приоритет.

"Согласно новому закону, подписанному президентом, ежегодно не менее 30% от общего объема финансирования фильмов в нашей стране будет направляться напрямую в "Казахфильм". Это позволит сделать работу киностудии более эффективной и финансово стабильной.

Утверждены новые правила отбора кинопроектов, получающих государственную поддержку. В этом году конкурс кинопроектов по новым правилам проводится уже во второй раз", - напомнила Балаева.

Она также сообщила, что "Казахфильм" планирует запустить несколько проектов совместно с зарубежными партнерами и продвигать казахстанское кино на мировом рынке.

"Благодаря привлечению спонсоров, на киностудии начались ремонтные работы, которые не проводились последние 15 лет. Это первый этап обновления инфраструктуры, и я благодарна всем, кто вносит вклад в развитие киностудии и казахстанского кино!

Конечно, пока речь не идет о капитальном ремонте, но это меры, направленные на создание нормальных человеческих условий для работы на "Казахфильме", - добавила Балаева.

Говоря об управлении студией, глава Минкультуры подчеркнула, что управлять ею должен не режиссер или актер, а профессиональный менеджер, способный сделать деятельность киностудии рентабельной.

"Со своей стороны министерство приложит все усилия, чтобы "Казахфильм" и далее успешно развивался", - заключила министр.

Напомним, в декабре 2023 года прокуроры по итогам проверки АО "Казахфильм им. Шакена Айманова" выявили хищение бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино, в размере свыше 400 млн тенге.

В начале 2024-го министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о проблемах киностудии "Казахфильм" и казахстанского кинематографа в целом, а также объяснила, как их собираются решать.

В середине июля сотрудники "Казахфильма" заявили, что почти год не получают зарплату.

А в начале августа стало известно о том, что Азамат Сатыбалды покинул должность президента АО "Казахфильм", а на его место исполняющим обязанности назначен Айдар Омаров.

Несколько месяцев назад "Казахфильм" опубликовал в соцсети заявление по поводу сообщений о продаже участка земли по проспекту Рыскулова вместе с комплексом зданий бывшего "Казкинопроката". Представители студии заявили, что в Сети распространяется ложная информация, и пригрозили за это судом.

Добавим, по информации на официальном сайте киностудии, "Казахфильм" был основан в 1934 году. Является крупнейшей казахстанской киностудией художественных, мультипликационных и документальных фильмов. Расположена в Алматы.