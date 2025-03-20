Слухи о закрытии ЦОНов прокомментировали в МЦРИАП

Председатель Комитета по инфобезопасности Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК высказался о возможности закрытия ЦОНов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили представители СМИ, ранее появилась информация, что якобы рассматривается возможность закрытия центров обслуживания населения, так как сейчас персональные данные казахстанцы могут получить и в мобильных приложениях банков.

"Такой необходимости (закрытия ЦОНов - прим. ред.) не видим, думаю, такая инициатива даже не рассматривается", - ответил Абдикаликов.

По его словам, помимо сотрудников фронт-офисов, которые и работают с населением, то есть принимают документы, заполняют бланки, есть те, кто, как он выразился, выполняют всю черновую работу в части предоставления госуслуг.

"Поэтому сказать, что ЦОН нам вообще не нужен, потому что что-то есть в банке или еще где-то, думаю, достаточно преждевременно. Те же банковские системы, как вы понимаете, они используют данные только своих клиентов. В стране более 20 банков, и если не будет такого места у государства, где собраны все персональные данные граждан (как в ЦОНе – прим. ред.), то там 20 банковскими приложениями пользоваться - это будет точно неправильно", - считает он.

Отметим, согласно информации на сайте "Электронного правительства", центр обслуживания населения (ЦОН) - это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна".

Напомним, осенью стало известно, что "Правительство для граждан" ищет партнеров среди казахстанцев, которые могут оказывать государственные услуги населению. То есть фактически оказание услуг ЦОНов в Казахстане хотят передать частникам.

Эксперты назвали риски для казахстанцев после заявления госкорпорации "Правительство для граждан" о передаче оказания услуг ЦОНов частным партнерам. По их мнению, те, кто будут иметь доступ к персональным данным, должны обеспечить их защиту и конфиденциальность.

А на прошлой неделе в казахстанских спецЦОНах официально внедрили услуги "помогаек". Как они работают и сколько стоит их помощь, мы писали здесь.

К слову, "легализовать помогаек" казахстанские депутаты предлагали еще несколько лет назад, посчитав, что такое решение проблемы будет эффективнее простого запрета.

Добавим также, что в грядущие праздничные выходные график работы ЦОНов и спецЦОНов поменяется.