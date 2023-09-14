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Легализовать "помогаек" в ЦОНах предложили депутаты

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Женщина в маске разговаривает с сотрудником ЦОНа
Центр обслуживания населения. Иллюстративное фото: gov4c.kz

Члены партии Amanat предложили сделать так называемых "помогаек" в ЦОНах легальными работниками НАО "ГК "Правительство для граждан". Об этом сообщается на сайте партии.

Члены партии ознакомились с работой одного из столичных центров обслуживания населения, ситуационного центра НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и провели заседание непосредственно на месте.

Во время заседания депутат мажилиса Екатерина Смышляева сообщила, что сейчас в парламенте рассматривается законопроект по повышению статуса работников госкорпорации. Это, с ее слов, позволить решить проблему текучести кадров.

"Сама госкорпорация не имеет финансовой и юридической самостоятельности, поэтому нужно присвоить ей статус юридического лица публичного права. Это позволит наращивать коммерческий компонент.

К примеру, институт "помогаек". Избавиться от них крайне затруднительно, поскольку в них есть потребность. Их нужно легализовать через дополнительные сервисы ЦОНов. И госкорпорация могла бы зарабатывать: это было бы оказанием сервисных услуг", - заявила мажилисвумен.

По итогам заседания члены комитета партийного контроля приняли ряд рекомендаций для центральных и местных государственных органов, в том числе:

  • меры по улучшению материально-технического и организационного обеспечения деятельности ЦОНов;
  • изменение законопроекта по вопросам государственной корпорации;
  • усиление контроля за качеством оказания государственных услуг;
  • дальнейший перевод госуслуг в цифровой формат.

"Помогайки", или как их по-другому называют - посредники, - люди, которые в ЦОНах и спецЦОНах предлагают за дополнительную плату помочь с оформлением документов без длинных очередей.

В прошлые годы госорганы пытались активно бороться с "помогайками", называя их фигурантами "бытовой коррупции".

В 2019 году сообщалось о задержании нескольких "помогаек" в ЦОНе в столице, а в 2021 году "помогаек" с громким скандалом выгнали из спецЦОНа в Алматы.

Тогда в "Правительстве для граждан" отмечали, что, если "помогайки" слишком настойчиво предлагают свои услуги, то автовладельцы могут обратиться в правоохранительные органы, руководствуясь статьей 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах", что грозит им как минимум штрафом.

К слову, ранее специалисты предупреждали, что обращаться к "помогайкам" не всегда безопасно. Посредники действительно могут помочь, например, с открытием цифрового ключа за деньги. Но при этом они могут скопировать его и тот пароль, который был ими установлен. Далее его могут использовать для оформления прописки третьих лиц в квартире казахстанцев без их ведома. Также злоумышленники могут воспользоваться ЭЦП для регистрации или снятия авто с имени владельца подписи.

Либо они могут собрать все данные о казахстанцах и продать их мошенникам, которые воспользуются полученной личной информацией для обмана и похищения денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036530-legalizovat-pomogaek-v-tsonah-predlozhili-deputaty/

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