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"Правительство для граждан" предлагает казахстанцам оказывать услуги ЦОНов

Опубликовано:

ЦОН
ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Правительство для граждан" ищет партнеров среди казахстанцев, которые могут оказывать государственные услуги населению, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт госкорпорации.

На сайте госкорпорации сказано, что "Правительство для граждан" находится в поиске партнеров, из-за чего объявлен прием заявок до 8 ноября 2024 года.

Сообщается, что предусмотрены три вида сотрудничества, а партнеры смогут осуществлять функции по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов. Для этого необходимо будет заключить соглашение с "Правительством для граждан".

Также предполагается три формата участия:

  • агент госкорпорации - предоставление государственных услуг от имени госкорпорации с возможностью получения оплаты за работу;
  • партнер системы - создание собственного центра обслуживания населения для оказания государственных услуг;
  • доверительное управление ЦОН - управление центрами обслуживания населения с целью предоставления гражданам высококачественных госуслуг.

"Чтобы стать партнером госкорпорации, необходимо зайти на сайт gov4c.kz. На главной странице, во вкладке "Партнерство с госкорпорацией", заполнить анкету. Каждая заявка будет рассмотрена согласно требованиям "Правительства для граждан" и возможностям партнера.

Отметим, что стороны, которые будут иметь доступ к персональным данным, должны будут обеспечить их защиту и конфиденциальность", - сказано в сообщении.

На сайте госкорпорации сказано, что она является провайдером, осуществляющим деятельность в сфере оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам по принципу "одного окна".

Добавим, что центр обслуживания населения (ЦОН) - это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180043-pravitelstvo-dlya-grazhdan-predlagaet-kazahstancam-okazyvat-uslugi-conov/

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