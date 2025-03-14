Платно оформить машину без очереди теперь можно в Казахстане

В Казахстане появились официальные "помогайки" – персональные менеджеры, которые за отдельную плату и без очереди помогут оформить автомобиль. Сколько стоят их услуги, узнали журналисты NUR.KZ.

Для некоторых казахстанцев, которые часто занимаются оформлением документов на автомобили в специализированных центрах обслуживания населения для автомобилистов (спецЦОНах), наличие так называемых "помогаек" – людей, которые за отдельную плату могут взять на себя бюрократическую волокиту – является обычной картиной.

Но такие "помощники" могут нести серьезные риски для законопослушных граждан – ведь никто не дает гарантий, что они смогут все сделать как надо, или что их помощь не приведет к проблемам в будущем.

Однако теперь в спецЦОНах появилась законная альтернатива "помогайкам". Как сообщили в Государственной корпорации "Правительство для граждан", в Казахстане был внедрен официальный дополнительный сервис "Персональный менеджер в спецЦОНах".

Специальный человек за отдельную плату обслуживает услугополучателей в приоритетном порядке – без очередей и ожиданий. Попасть к персональному менеджеру можно, обратившись на ресепшн спецЦОНа.

Как сообщается в официальном Telegram-канале госкорпорации, новый сервис заработал во всех спецЦОНах страны по единому тарифу – 6 088 тенге.

Персональный менеджер поможет оформить документы для регистрации автомобиля, постановки и снятия машины с учета, выдачи номерных знаков и направит их для исполнения в уполномоченный орган в общем порядке.

"Учитывая наличие запроса на возможность обслуживаться в ускоренном порядке, мы внедрили сервис персонального менеджера изначально в 2024 году в четырех городах Казахстана, а с 2025 года – во всех спецЦОНах РК", – говорит председатель правления НАО "ГК "Правительство для граждан" Арман Кенжегалиев.

Напомним, "легализовать помогаек" казахстанские депутаты предлагали еще несколько лет назад, посчитав, что такое решение проблемы будет эффективнее простого запрета.

Отметим, что в 2025 году выросли государственные пошлины, которые нужно уплачивать за оформление документов, в том числе и для владельцев авто.

Также ранее мы рассказывали о том, на сколько подорожали "VIP-номера", которые казахстанцы официально могут приобрести в спецЦОНах страны.