Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на Наурыз

В "Правительстве для граждан" рассказали о работе Центров обслуживания населения и спецЦОНов в дни празднования Наурыза, передает NUR.KZ со ссылкой на госкорпорацию.

Так, по информации "Правительства для граждан", нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта.

Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей – с 9:00 до 13:00.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

Напомним, Наурыз мейрамы отмечают с 21 по 23 марта. В связи с тем, что 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник).

С 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.

Добавим также, ранее мы писали, что на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось видеопоздравление с Наурызом от казахстанцев.