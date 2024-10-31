"Нужно опасаться монополиста": эксперты назвали риски при передаче услуг ЦОНов частникам

Эксперты назвали риски для казахстанцев после заявления госкорпорации "Правительство для граждан" о передаче оказания услуг ЦОНов частным партнерам, сообщает "31 канал".

Ранее стало известно, что "Правительство для граждан" ищет партнеров среди казахстанцев, которые могут оказывать государственные услуги населению. Госкорпорация принимает заявки от бизнесменов, желающих стать партнерами. Ранее открывать ЦОНы могли только банки, "Казпочта" и некоторые нотариусы.

"К партнерству нет особых требований, главное, чтобы был рабочий компьютер, и должен быть офис, где можно будет работать. Также не должно быть никаких налоговых задолженностей. Иностранные лица не могут быть партнерами. Заявка на партнерство подается на официальном сайте госкорпорации", - прокомментировал директор департамента развития ЦОН госкорпорации "Правительство для граждан" Ерболат Нуртазин.

По мнению экспертов, те, кто будут иметь доступ к персональным данным, должны обеспечить их защиту и конфиденциальность.

"Чем больше у нас участников цепочки поставок, тем сильнее умножаются риски на каждом этапе. Государство вздохнет легче, появится больше сервисов, но абсолютно такие же, но может еще жестче требования к операторам персональных данных, абсолютный контроль за обязательством об уведомлении об инцидентах и, несомненно, повышение цифровой грамотности сотрудников", - считает независимый эксперт в области кибербезопасности и IT Евгений Питолин.

Некоторые эксперты считают, что передача функций в частные руки может дать возможность оказывать услуги более гибко и с оглядкой на клиента. Но борцы с коррупцией считают, что задуматься есть над чем.

"Конкурс с 28 октября по 8 ноября. Можем наблюдать, что появится это уже под кого-то, появится крупная фирма, ТОО, нужно опасаться монополиста, который заключит (договор о партнерстве - прим. ред.). Просмотрев заявку, нужно подготовить договор и рассчитать… вся эта информация - она не в открытом доступе. Не нашли, сколько стоит госуслуга, какая госуслуга", - высказался член общественного совета Северо-Казахстанской области Руслан Асаубаев.

Напомним, казахстанцам в "Правительстве для граждан" предложили три формата сотрудничества:

агент госкорпорации - предоставление государственных услуг от имени госкорпорации с возможностью получения оплаты за работу;

партнер системы - создание собственного центра обслуживания населения для оказания государственных услуг;

доверительное управление ЦОН - управление центрами обслуживания населения с целью предоставления гражданам высококачественных госуслуг.

"Чтобы стать партнером госкорпорации, необходимо зайти на сайт gov4c.kz. На главной странице, во вкладке "Партнерство с госкорпорацией", заполнить анкету. Каждая заявка будет рассмотрена согласно требованиям "Правительства для граждан" и возможностям партнера. Отметим, что стороны, которые будут иметь доступ к персональным данным, должны будут обеспечить их защиту и конфиденциальность", - предупреждали в госкорпорации.

На сайте госкорпорации сказано, что она является провайдером, осуществляющим деятельность в сфере оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам по принципу "одного окна".

Добавим, что центр обслуживания населения (ЦОН) - это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".