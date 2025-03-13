Талой водой затопило дорогу в Уральске (видео)

Этой ночью в Уральске из-за обильного таяния снега талой водой залило внутригородскую дорогу. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и МИО, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в ведомстве, в результате обильного снеготаяния в микрорайоне Сарыарка произошел перелив талой воды через участок внутригородской автодороги, соединяющей два микрорайона.

"Движение автотранспорта не нарушено, угрозы для населения нет", - заверили в МЧС.

Ночью на месте работали подразделения ДЧС Западно-Казахстанской области, которые перекачивали воду с помощью мотопомп. Также задействованы сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов.

"Ситуация находится под контролем", - добавили в ведомстве.

Напомним, накануне сообщалось, что в Атырауской области талыми водами залило улицы села Индербор - в последние дни февраля и первые дни марта здесь выпало много осадков. Сейчас ситуация стабильна.

А в области Жетісу талыми водами размыло сразу два участка дороги, из-за паводка пришлось ограничить движение по одному из мостов в Аксуском районе. В акимате прокомментировали ситуацию.